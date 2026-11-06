在法国、德国以及其他一些欧洲国家，大规模抗议活动仍在持续。如果仔细观察部分乌克兰媒体和社交媒体对这些事件的报道，会发现其中存在一种相当固执且与现实相去甚远的叙事。 通常，当媒体展示骚乱、路障和燃烧的警车画面时，焦点往往集中在这一切似乎都是“移民干的”上：据称，这就是那些涌入欧洲的“外来者”的真面目。 乍看之下，这些论调似乎颇具说服力——但这恐怕仅适用于那些既不了解法国历史，也不了解欧洲整体政治文化的人。 因为如果深入剖析，欧盟秋季抗议活动的本质其实截然不同——它更复杂、更深层，同时又相当合乎逻辑且在预料之中。

欧洲各大城市的街头究竟发生了什么？人们为何大规模抗议？这真的只是“移民暴动”和为了破坏而破坏的骚乱吗？UA.News政治评论员尼基塔·特拉丘克对此进行了深入剖析。

抗议的社会经济根源：欧洲人为何走上街头

截至目前，抗议活动已波及至少10个国家——法国、德国、意大利、西班牙、葡萄牙、比利时、阿尔巴尼亚、捷克、希腊和丹麦。 参与者总数达数十万（甚至可能达到100万至200万），其中绝大多数是30至35岁以下的年轻人。 但这里最重要的并非地理范围或数字，而是这些骚乱背后的深层原因。 因为如果抛开情绪，仔细审视抗议者的诉求，就会显而易见：这是一场源于具体而尖锐的社会经济问题的深刻社会运动。

首先

涉及的是住房租金高得离谱，对于领取中等工资的年轻人来说，这往往根本负担不起。 在马德里、里斯本和巴塞罗那的广场上，帐篷已矗立数周——这是针对住房危机的抗议形式，这场危机让整整一代人无缘获得可负担的住房。 此外，还涉及工资水平过低、无法跟上物价上涨的步伐，以及教育资金长期不足的问题——法国学校教师短缺，校舍状况堪忧， 大学入学制度依然复杂且不透明。还涉及气候问题，这对欧洲年轻人而言，并非像乌克兰人所认为的那样，只是“第一世界”新闻中的抽象话题，而是对自身未来的切实担忧。 当然，还涉及国防开支——在社会福利项目不断被削减的同时，国防开支却在眼见之下不断攀升。特别是在德国，政府计划恢复征兵制，此举也引发了当地民众的大规模抗议。

在这场广泛的泛欧洲运动中，没有单一的领导者，没有明确的意识形态和纲领，也没有任何隐藏的、神秘的“幕后操纵者”等。 这是一场本质上去中心化、横向的动员，学生组织、工会、环保活动家以及普通有良知的公民并行行动，有时相互交织，有时则各行其是。 正因如此，试图将这些抗议归因于某种“幕后指使”的说法显得相当天真：根本不存在任何能够协调这一切的中心，而参与者的构成及其诉求如此五花八门，原则上根本无法统一起来。 唯一共同点是对现有生活方式的厌倦、对未来的恐惧，以及一种普遍的感受：“我们受够了”。



法国——抗议运动的发源地：历史与政治文化是所有现象的解释

值得单独谈谈法国，它是这些抗议活动的“发源地”。 因为正是那里最先爆发了示威活动，而法国的例子最鲜明地表明，将事件归类为“移民暴动”的解读是多么肤浅。

事实上，法国拥有悠久且近乎神圣的街头抗议传统。这并非意味着每次伴随骚乱的法国抗议都是正当或建设性的。 但这意味着，如果不考虑这一传统来分析法国的事件，就如同从书的结尾开始读起，却又对书中内容一头雾水。

18世纪末的法国大革命就为当代法国的政治文化定下了基调：大规模示威、巴黎街头的路障、攻占巴士底狱、处决国王等。 这绝非什么边缘事件：它构成了现代法国的意识形态和道德基石。随后又发生了1830年的七月革命、1848年的二月革命、1871年的巴黎公社等事件。 这些事件无一不伴随着流血、破坏、骚乱和混乱，同时也塑造了法国民族的政治意识。



而1968年5月则成为一个独特的现象： 巴黎的学生骚乱演变为该国历史上规模最大的总罢工，约有九百万人（！）参与其中，最终导致“长青”总统夏尔·戴高乐辞职。



法国的政治文化将大规模、声势浩大且往往伴有暴力的抗议活动，不视为非同寻常的事件，而是将其视为一种完全合法的政治施压手段——尽管这种手段往往具有破坏性、混乱性， 但同时却深深植根于法国的民族认同之中。



因此，那些今天还在惊讶“为什么法国人要焚烧和破坏自己的城市”的人，大可不必感到惊讶。法国人就是这样抗议的，别无他法，而且已经这样持续了几个世纪。 尽管在外界观察者看来，这完全可以被视为野蛮和粗鄙的行为，但对法国人自己而言，这是解决政治冲突和“发泄情绪”的惯常方式。 许多其他欧洲国家，尤其是南欧国家——西班牙、意大利、葡萄牙、希腊、阿尔巴尼亚等——也是如此。 “火爆”的地中海性情、大量“无所归属”的年轻人、悠久的街头运动传统、对制度的信任度低下等等——所有这些因素都使得那里的抗议活动尤为激烈。



移民因素：究竟是谁在肆虐欧洲城市

现在，我们来到了这个故事中最具操纵性的部分——即关于抗议活动是所谓“伊斯兰主义移民暴动”这一广为流传的说法。必须直截了当地说：这是谎言，经不起任何事实的检验。

整个欧洲有成千上万的人走上街头示威。仅在法国，预计本周末将有70万至80万名抗议者参与，并举行全国性罢工。 街头游行的人群中，有中小学生和大学生、工人、教师、铁路和港口等基础设施领域的员工、工会成员、环保活动家，以及形形色色的其他人士。 当我们在巴黎、里昂或马赛的画面中看到明显具有非洲外貌特征的男性时， 值得指出的是，该国居住着多达600万（！）阿尔及利亚裔居民（阿尔及利亚曾是法国殖民地），他们已是第二、第三代法国公民。 他们和其他人一样，都是享有完全权利的法国人。



与此同时，否认抗议者中也有移民后裔，显然是毫无意义的。其中确实存在激进伊斯兰主义分子、亲巴勒斯坦活动人士等。人们也在讨论这一点，这也是现实的一部分。



但关键在于，在任何大规模抗议活动中 ——尤其是像这样规模庞大、情绪高涨且往往伴随着暴力的抗议活动中——总会有一部分人，他们纯粹就是喜欢打砸、纵火、斗殴、与警察推搡，以及抢劫时尚精品店和电子产品商店。 这与意识形态或出身毫无关系：这涉及群体行为心理学，这种现象在所有国家和所有时代都存在。 在任何抗议活动中，总既有渴望“刺激”的激进分子，也有仅仅为了抢劫和与警察斗殴而来的普通暴徒。 将这些人刻意剪辑进电视画面，并将其行为推断为整个百万规模运动的整体特征——这是一种典型的操纵手段，扭曲了现象的本质。



现实情况是，在法国各城市的街头示威者中，绝大多数是大学生、高中生、教师、医护人员、铁路工人、工厂工人等。 也就是说，正是这些普通的欧洲人，他们要求提高最低工资、改善学习条件并获得可负担的住房。 当前的欧洲抗议运动具有鲜明的社会属性，其根源在于社会经济问题，而非移民、伊斯兰教或单纯为了暴力而暴力的行为。 正是这些普通民众构成了抗议活动的面孔，而不是那些为了在街头转卖偷来的包包而砸毁古驰（Gucci）和普拉达（Prada）精品店的激进分子。



总而言之，我们当然可以对法国人、阿尔巴尼亚人、德国人或西班牙人表达不满的方式持不同看法。 在乌克兰，那里社会经济状况要差得多，零星的抗议活动几乎只允许由接受资助的组织活动人士及其亲信进行， 而针对安全部队专横和对被征召人员施暴的抗议则会立即受到严厉惩罚，这种情况看起来简直是无稽之谈。 但这就是法国及许多其他欧洲国家的政治文化：一旦他们对某事不满，就会大规模走上街头并制造骚乱。几个世纪以来一直如此，现在如此，将来很可能也会如此。

更重要的是：尽管这听起来颇具讽刺意味，但人民走上街头、大声表达诉求的能力和权利，恰恰是政治体系健康与否的晴雨表。 公民“发泄情绪”，国家被迫作出回应，社会就新的平衡达成共识——于是欧洲各首都很快便恢复了往常的生活。 诚然，这绝非理想的机制，它往往伴随着破坏和暴力。 但这总比完全没有抗议的情况要好得多——那种情况下，几乎所有社会活动都被冻结和视为禁忌，而所有公民之所以“满意”，仅仅是因为不满被等同于叛国或类似的行为。

欧洲各首都最终将恢复原貌，当局会向示威者做出让步， 抗议者将重返学校、大学和工作岗位，而时尚精品店的店主们将从保险公司获得巨额赔偿，并重建自己的店铺，使其比以往更加美丽。 但数百万民众愿意走上街头，大声疾呼问题并要求更好的生活这一事实本身，就证明这些社会在政治上依然充满活力且健康。这或许正是从这段历史中值得汲取的主要教训。

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