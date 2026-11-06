Во Франции, Германии и ряде других европейских стран продолжают бушевать массовые протесты. И если присмотреться к тому, как эти события описываются в некоторых украинских СМИ и в соцсетях, можно увидеть довольно устойчивый и очень далёкий от реальности нарратив. Чаще всего, когда в СМИ показывают погромы, баррикады и горящие полицейские машины, внимание обращается на то, что всё это якобы «наделали мигранты»: мол, вот оно, лицо пришельцев, наводнивших Европу. Такие тезисы на первый взгляд выглядят убедительно — однако разве что для тех, кто не знает ни истории Франции, ни политической культуры Европы в целом. Ведь если вникнуть в ситуацию, то анатомия осенних протестов в ЕС оказывается совсем другой — более сложной, глубокой и в то же время вполне логичной и ожидаемой.

Что же на самом деле происходит на улицах европейских городов, почему люди массово протестуют и действительно ли речь идет о «мигрантских бунтах» и погромах ради погромов? Политический обозреватель UA.News Никита Трачук разобрался в этом вопросе.

Социально-экономическая основа протеста: почему европейцы вышли на улицы

На данный момент протесты охватили как минимум 10 стран — Францию, Германию, Италию, Испанию, Португалию, Бельгию, Албанию, Чехию, Грецию и Данию. Общее количество участников исчисляется многими сотнями тысяч (а может, и 1–2 миллионами), и подавляющее большинство из них — молодые люди в возрасте до 30–35 лет. Но самое важное здесь — не география и не цифры, а то, что стоит за этими беспорядками. Ведь если отбросить эмоции и присмотреться к требованиям протестующих, становится очевидно: это глубоко социально-экономическое движение, выросшее из вполне конкретных и болезненных проблем.

Речь

идет прежде всего о таких вещах, как заоблачные цены на аренду жилья, которые для молодого человека со средней зарплатой зачастую просто непосильны. В Мадриде, Лиссабоне и Барселоне на площадях неделями стоят палатки — это формы протеста против жилищного кризиса, который сделал доступное жилье недостижимым для целого поколения. Речь идет также о низких зарплатах, которые не успевают за ростом цен, о хроническом недофинансировании образования — во французских школах не хватает учителей, здания находятся в плачевном состоянии, а система поступления в университеты остаётся запутанной и непрозрачной. Речь идёт и о климатических проблемах, которые для молодых европейцев — не абстрактная тема из новостей «первого мира», как это воспринимается из Украины, а реальный страх за собственное будущее. И, конечно же, речь идет об оборонных расходах, которые растут на глазах, в то время как социальные программы сокращаются. В Германии, в частности, есть планы по возобновлению призыва в армию — против этого, в том числе, массово протестуют местные жители.

В этом широком общеевропейском движении нет единого лидера, нет четкой идеологии и программы, нет какого-то одного скрытого таинственного «кукловода» и т. д. Это принципиально децентрализованная, горизонтальная мобилизация, в которой студенческие организации, профсоюзы, экологические активисты и просто неравнодушные граждане действуют параллельно, порой пересекаясь, а порой и нет. Именно поэтому попытки объяснить эти протесты каким-то «заказом» выглядят откровенно наивно: нет ни одного центра, из которого это можно было бы скоординировать, а перечень участников и их требований настолько пестрый, что его принципиально невозможно объединить. Есть лишь общая усталость от модели жизни, страх за будущее и одно общее ощущение: «нас всё достало».



Франция — источник протестного движения: история и политическая культура как объяснение всего

Отдельно стоит поговорить о Франции, которая является «колыбелью» этих протестов. Ведь именно там митинги вспыхнули первыми, и именно на французском примере наиболее ярко видно, насколько поверхностна интерпретация событий в категориях «бунта мигрантов».

Дело в том, что Франция имеет долгую, почти сакральную традицию уличных протестов. Это не означает, что каждый французский протест с присущими ему погромами оправдан или конструктивен. Но это означает, что анализировать французские события без учета этой традиции — все равно что начинать читать книгу с конца и удивляться тому, что в ней ничего не понятно.

Тон современной французской политической культуре задала ещё Великая французская революция конца XVIII века: массовые выступления, баррикады на улицах Парижа, штурм Бастилии, казнь короля и т. д. Это не было каким-то маргинальным событием: речь идет об идеологическом и моральном фундаменте современной Франции. Затем последовали Июльская революция 1830 года, Февральская 1848-го, Парижская коммуна 1871-го и т. д. Каждое из этих событий сопровождалось кровью, разрушениями, погромами и беспорядками, одновременно формируя политическое сознание французской нации.



А май 1968 года стал вообще отдельным феноменом: студенческие беспорядки в Париже переросли в крупнейшую всеобщую забастовку в истории страны, к которой присоединились около девяти миллионов (!) человек, что привело к отставке «вечного» президента Шарля де Голля.



Французская политическая культура воспринимает массовый, громкий и зачастую насильственный протест не как экстраординарное событие, а как вполне легитимный инструмент политического давления — часто разрушительный, хаотичный, но при этом глубоко укоренившийся во французской идентичности.



Поэтому те, кто сегодня удивляется, почему французы поджигают и разгромивают собственные города, удивляются зря. Франция протестует именно так и никак иначе, причём делает это на протяжении веков. И хотя с точки зрения внешнего наблюдателя это вполне справедливо может выглядеть варварством и дикостью, для самих французов это привычный способ разрешения политических конфликтов и «выпуска пара». То же самое касается и многих других европейских стран, особенно южных — Испании, Италии, Португалии, Греции, Албании и т. д. «Жаркий» средиземноморский темперамент, большое количество «неприкаянной» молодежи, давние традиции уличных движений, слабое доверие к институтам и т. д. — все это делает протестную активность там особенно интенсивной.



Мигрантский фактор: кто на самом деле громит европейские города

И вот мы подходим к самой манипулятивной части этой истории — расхожему утверждению о том, что протесты якобы являются «бунтом мигрантов-исламистов». Стоит сказать прямо: это неправда, и она не выдерживает никакой проверки фактами.

На митинги выходят сотни и сотни тысяч людей по всей Европе. В одной только Франции в ближайшие выходные ожидается до 700–800 тысяч протестующих и общенациональная забастовка. На улицах — школьники и студенты, рабочие-пролетарии, учителя, сотрудники инфраструктурных объектов, таких как железные дороги или порты, профсоюзы, экоактивисты и бог знает кто ещё. А когда на кадрах из Парижа, Лиона или Марселя мы видим мужчин явно африканской внешности, стоит вспомнить о том, что в стране проживает до 6 миллионов (!) этнических алжирцев (Алжир — бывшая французская колония), которые являются гражданами Франции уже на протяжении двух-трёх поколений. Это такие же полноправные французы, как и все остальные.



Вместе с тем было бы нелепо отрицать, что среди протестующих есть и люди мигрантского происхождения. Есть там и радикальные исламистские элементы, пропалестинские активисты и т. д. Об этом тоже говорят, и это тоже часть реальности.



Но дело в том, что в любом массовом протесте — а особенно в таком масштабном, эмоциональном и нередко насильственном — всегда найдутся люди, которым просто нравится громить, жечь, драться, толкаться с полицией, грабить модные бутики и магазины техники. Это не имеет никакого отношения к идеологии или происхождению: речь идет о психологии поведения толпы, которая проявляется во всех странах и во все времена. На любой акции протеста всегда есть как радикалы, которые хотят «зажига», так и обычные бандиты, пришедшие только для того, чтобы грабить и драться с полицией. Выделять именно этих людей в телевизионном кадре и экстраполировать их поведение на всё миллионное движение в целом — классическая манипуляция, которая искажает суть явления.



Реальность заключается в том, что на улицах французских городов протестуют преимущественно студенты, старшеклассники, учителя, медики, железнодорожники, заводские рабочие и т. д. То есть те самые обычные европейцы, которые требуют повышения минимальной зарплаты, улучшения условий обучения и доступного жилья. Нынешнее европейское протестное движение — ярко выраженное социальное явление, в его основе лежат социально-экономические проблемы, а не вопросы миграции, ислама или просто насилие ради насилия. Именно обычные массы простых людей являются лицом этих протестов, а не какие-то радикальные элементы, которые разгромили бутики Gucci и Prada, чтобы потом перепродать украденные сумки на улицах.



Подводя итог, мы, конечно, можем по-разному относиться к тому, как французы, албанцы, немцы или испанцы выражают свое недовольство. Из Украины, где социально-экономическая ситуация хуже на много порядков, где спорадические протесты разрешаются разве что активистам грантовых организаций и приближенным к ним, а за бунты против произвола силовиков и насилия в отношении мобилизованных сразу же строго наказывают, это вообще выглядит нонсенсом. Но такова политическая культура Франции и многих других европейских стран: как только им что-то не нравится, они массово выходят на улицы и устраивают погромы. Так происходило на протяжении веков, так обстоит дело сейчас и так, скорее всего, будет и в дальнейшем.

Более того: как ни парадоксально это звучит, но способность и право людей выходить на улицы и громко заявлять о своих требованиях — это показатель здоровья политической системы. Граждане «выпускают пар», государство вынуждено реагировать, общество договаривается о новом балансе — и европейские столицы быстро возвращаются к привычной жизни. Да, это отнюдь не идеальный механизм, он часто сопровождается разрушениями и насилием. Но это всё же значительно лучше, чем ситуация, когда протестов нет вообще, когда почти любая общественная активность заморожена и табуирована, а все граждане «довольны» лишь потому, что быть недовольным приравнивается к государственной измене или чему-то в этом роде.

Европейские столицы со временем вернутся к приличному виду, власти пойдут навстречу митингующим, протестующие разойдутся по школам, университетам и рабочим местам, а владельцы модных бутиков получат огромные компенсации от страховых компаний и отстроят свои магазины заново, сделав их ещё красивее, чем они были. Но сам факт того, что миллионы людей готовы выходить на улицы, громко заявлять о проблемах и требовать лучшей жизни, свидетельствует о том, что эти общества остаются политически живыми и здоровыми. И это, пожалуй, главный урок, который стоит извлечь из этой истории.

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