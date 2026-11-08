Трамп пригрозил Ирану новыми ударами и заявил о готовности трёх авианосцев
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская армия может возобновить удары по Ирану, если Тегеран не согласится на новое ядерное соглашение и открытие Ормузского пролива.
По словам Трампа, Вашингтон ожидает от Ирана подписания «очень серьезного соглашения». Он также заверил, что американские войска в регионе находятся в боевой готовности.
Президент США сообщил о присутствии трех авианосцев и заявил, что американские военные уже определили потенциальные цели для новых атак. Среди них — энергетические объекты и транспортная инфраструктура, в частности 38 мостов, которые, по его словам, могут быть уничтожены в течение часа.
В то же время Трамп заявил, что не хотел бы разрушать иранскую инфраструктуру, поскольку её восстановление может занять около десяти лет.
Источник: CNN
Американские военные атаковали торговое судно в Оманском заливе после того, как его гражданский экипаж проигнорировал неоднократные предупреждения и несколько раз пытался нарушить морскую блокаду Ирана.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что Соединенные Штаты столкнутся с «сокрушительным ответом», если начнут войну.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты могут стать оккупационной силой в Иране. Он также подтвердил нанесение ограниченных военных ударов вблизи иранского острова Кешм.