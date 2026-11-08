Trump zagroził Iranowi nowymi atakami i ogłosił gotowość trzech lotniskowców

Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że armia amerykańska może wznowić ataki na Iran, jeśli Teheran nie zgodzi się na nowe porozumienie jądrowe i otwarcie Cieśniny Ormuz.

Według Trumpa Waszyngton oczekuje od Iranu podpisania „bardzo poważnego porozumienia”. Zapewnił również, że amerykańskie siły w regionie pozostają w gotowości bojowej.

Prezydent USA poinformował o obecności trzech lotniskowców i stwierdził, że amerykańskie siły zbrojne wyznaczyły już potencjalne cele dla nowych ataków. Wśród nich znajdują się obiekty energetyczne i infrastruktura transportowa, w szczególności 38 mostów, które – jak powiedział – mogą zostać zniszczone w ciągu godziny.

Jednocześnie Trump oświadczył, że nie chciałby niszczyć irańskiej infrastruktury, ponieważ jej odbudowa może potrwać około dziesięciu lat.

Źródło: CNN

Amerykańskie siły zbrojne zaatakowały statek handlowy w Zatoce Omańskiej po tym, jak jego cywilna załoga zignorowała wielokrotne ostrzeżenia i kilkakrotnie próbowała przełamać morską blokadę Iranu.

Sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu Mohsen Rezai oświadczył, że Stany Zjednoczone spotkają się z „niszczycielską odpowiedzią”, jeśli rozpoczną wojnę.

Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone mogą stać się siłą okupacyjną w Iranie. Potwierdził również przeprowadzenie ograniczonych ataków wojskowych w pobliżu irańskiej wyspy Keszm.

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