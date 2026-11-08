Трамп пригрозив Ірану новими ударами та заявив про готовність трьох авіаносців

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Президент США Дональд Трамп заявив, що американська армія може відновити удари по Ірану, якщо Тегеран не погодиться на нову ядерну угоду та відкриття Ормузької протоки.

За словами Трампа, Вашингтон очікує від Ірану підписання «дуже серйозної угоди». Він також запевнив, що американські сили в регіоні перебувають у бойовій готовності.

Президент США повідомив про присутність трьох авіаносців і заявив, що американські військові вже визначили потенційні цілі для нових атак. Серед них — енергетичні об’єкти та транспортна інфраструктура, зокрема 38 мостів, які, за його словами, можуть бути знищені протягом години.

Водночас Трамп заявив, що не хотів би руйнувати іранську інфраструктуру, оскільки її відновлення може тривати близько десяти років.

Джерело: CNN

Американські військові атакували торгове судно в Оманській затоці після того, як його цивільний екіпаж проігнорував неодноразові попередження та кілька разів намагався порушити морську блокаду Ірану.

Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Мохсен Резаї заявив, що Сполучені Штати зіткнуться з «нищівною відповіддю», якщо розпочнуть війну.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть бути окупаційною силою в Ірані. Він також визнав проведення обмежених військових ударів поблизу іранського острова Кешм.

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