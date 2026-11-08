США расширяют блокаду Ирана, распространяя её на сухопутные торговые маршруты

Американские вооруженные силы создают специальную оперативную группу «Железные ворота», которая должна препятствовать перемещению иранского оружия, подпадающих под санкции материалов и технологий через сухопутные границы и Каспийское море.

Подразделение будет базироваться в Тампе, штат Флорида, и координировать работу с другими американскими ведомствами, в частности с Минфином, Госдепартаментом и Министерством юстиции.

Цель операции — перекрыть каналы поставок вооружения и товаров двойного назначения, а также ограничить незаконные источники доходов Тегерана.

Оперативная группа будет состоять примерно из 20 гражданских и военных специалистов. По оценкам Центрального командования США, морская блокада уже помешала Ирану экспортировать нефть на сумму более 25 млрд долларов.

Ранее расследование Reuters выявило, что Тегеран обходил санкции и морские ограничения, получая оборудование, взрывчатку и грузовики из России, Центральной Азии и Китая.

Источник: Reuters

Американские военные атаковали торговое судно в Оманском заливе после того, как его гражданский экипаж проигнорировал неоднократные предупреждения и несколько раз пытался нарушить морскую блокаду Ирана.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что Соединенные Штаты столкнутся с «сокрушительным ответом», если начнут войну.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты могут стать оккупационной силой в Иране. Он также подтвердил нанесение ограниченных военных ударов вблизи иранского острова Кешм.

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