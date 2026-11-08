Американский сенатор Ричард Блюменталь выступил за возобновление военной поддержки Украины, в частности за поставки средств противовоздушной обороны.

Он также призвал президента США Дональда Трампа возобновить приостановленные санкции против России и прекратить действие соглашений о поставках российского дизельного топлива.

По словам сенатора, Вашингтон должен усилить поддержку Украины, чтобы заставить Владимира Путина начать переговоры о настоящем мире.

Источник: заявление Ричарда Блюменталя.

Один из соавторов «закона Грема» с так называемыми адскими санкциями против России сенатор-демократ Ричард Блюменталь резко раскритиковал президента США Дональда Трампа за нежелание принимать новые меры по усилению давления на Россию в рамках этого законодательства.

Американский сенатор Ричард Блюменталь посетил Киев и увидел последствия российских ударов по городу, в частности в районе Лукьяновки. После этого он заявил о несокрушимости Украины и поддержке американских дипломатов, работающих в стране.

Американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь призвал президента США Дональда Трампа заменить переговорщиков Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, которые участвуют в урегулировании войны РФ против Украины.

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