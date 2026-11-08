Сенатор Блюменталь призвал возобновить военную помощь Украине
Американский сенатор Ричард Блюменталь выступил за возобновление военной поддержки Украины, в частности за поставки средств противовоздушной обороны.
Он также призвал президента США Дональда Трампа возобновить приостановленные санкции против России и прекратить действие соглашений о поставках российского дизельного топлива.
По словам сенатора, Вашингтон должен усилить поддержку Украины, чтобы заставить Владимира Путина начать переговоры о настоящем мире.
Источник: заявление Ричарда Блюменталя.
Один из соавторов «закона Грема» с так называемыми адскими санкциями против России сенатор-демократ Ричард Блюменталь резко раскритиковал президента США Дональда Трампа за нежелание принимать новые меры по усилению давления на Россию в рамках этого законодательства.
Американский сенатор Ричард Блюменталь посетил Киев и увидел последствия российских ударов по городу, в частности в районе Лукьяновки. После этого он заявил о несокрушимости Украины и поддержке американских дипломатов, работающих в стране.
Американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь призвал президента США Дональда Трампа заменить переговорщиков Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, которые участвуют в урегулировании войны РФ против Украины.