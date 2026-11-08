Сенатор Блюменталь закликав відновити військову допомогу Україні

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Американський сенатор Річард Блюменталь виступив за поновлення військової підтримки України, зокрема постачання засобів протиповітряної оборони.

Він також закликав президента США Дональда Трампа відновити призупинені санкції проти Росії та припинити дію домовленостей щодо постачання російського дизельного пального.

За словами сенатора, Вашингтон має посилити підтримку України, щоб змусити Володимира Путіна розпочати переговори про справжній мир.

Джерело: заява Річарда Блюменталя.

Один зі співавторів «закону Грема» з так званими пекельними санкціями проти Росії сенатор-демократ Річард Блюменталь гостро розкритикував президента США Дональда Трампа за небажання вживати нових заходів для посилення тиску на Росію в межах цього законодавства.

Американський сенатор Річард Блюменталь відвідав Київ і побачив наслідки російських ударів по місту, зокрема в районі Лук’янівки. Після цього він заявив про незламність України та підтримку американських дипломатів, які працюють у країні.

Американський сенатор-демократ Річард Блюменталь закликав президента США Дональда Трампа замінити перемовників Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера, які залучені до врегулювання війни РФ проти України.

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