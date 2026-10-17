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Один зі співавторів «закону Грема» з так званими пекельними санкціями проти Росії сенатор-демократ Річард Блюменталь гостро розкритикував президента США Дональда Трампа за небажання вживати нових заходів для посилення тиску на Росію в межах цього законодавства.

«Дональд Трамп вкотре підтверджує, що стоїть на боці кровожерливого бандита та тих, хто сприяє російській військовій машині, і проти більшості американців, їхніх представників в обох палатах Конгресу та наших європейських союзників», — написав Блюменталь у дописі у Х.

Він наголосив, що дане рішення Трампа не має нічого спільного з національною безпекою США, а пов’язані виключно з підлабузництвом перед російським диктатором Вовою Путіним.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп 16 жовтня підписав указ про призупинення широких мит, обмежень і санкцій, які покійний сенатор Ліндсі Грем пропонував запровадити за купівлю російських енергоносіїв.

Трамп заявив у Вашингтоні, що найближчим часом проведе розмову з президентом Росії Владіміром Путіним щодо можливого випадку чуми в сибірському дослідницькому інституті.

У Палаті представників Конгресу США внесли законопроєкт, який передбачає блокування так званої «дизельної угоди» президента Дональда Трампа з Росією. Документ представив демократ Грегорі Міксом за підтримки представників обох партій.