Один из соавторов «закона Грема» с так называемыми «адскими санкциями» против России, сенатор-демократ Ричард Блюменталь резко раскритиковал президента США Дональда Трампа за нежелание принимать новые меры по усилению давления на Россию в рамках этого законодательства.

«Дональд Трамп в очередной раз подтверждает, что стоит на стороне кровожадного бандита и тех, кто способствует российской военной машине, и против большинства американцев, их представителей в обеих палатах Конгресса и наших европейских союзников», — написал Блюменталь в посте в Х.

Он подчеркнул, что данное решение Трампа не имеет ничего общего с национальной безопасностью США, а связано исключительно с подхалимством перед российским диктатором Вовой Путиным.

Напомним, что президент США Дональд Трамп 16 октября подписал указ о приостановке широких пошлин, ограничений и санкций, которые покойный сенатор Линдси Грэм предлагал ввести за покупку российских энергоносителей.

Трамп заявил в Вашингтоне, что в ближайшее время проведет беседу с президентом России Владимиром Путиным по поводу возможного случая чумы в сибирском научно-исследовательском институте.

В Палате представителей Конгресса США внесли законопроект, предусматривающий блокирование так называемого «дизельного соглашения» президента Дональда Трампа с Россией. Документ представил демократ Грегори Миксом при поддержке представителей обеих партий.