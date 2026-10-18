В Исламабаде премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф распорядился провести проверку закупки вакцин против менингококкового менингита и гриппа для паломников и людей, ищущих работу за рубежом. Закупку проводила Border Health Services Pakistan в рамках государственно-частного партнерства, сообщает Dawn.

Согласно сообщению канцелярии премьер-министра, проверку проведет комитет из пяти членов во главе с секретарем Кабинетского подразделения. В него вошли генеральный директор Разведывательного бюро, главный исполнительный директор пакистанского регулятора лекарственных средств, представитель генерального прокурора Пакистана и управляющий директор Управления по регулированию государственных закупок. Последний также будет выполнять обязанности секретаря комитета.

Что будет проверять комитет

Комитет должен установить, соответствовала ли закупка действующим правилам и процедурам. В частности, он проверит обоснование, правовые основания и необходимые согласования для применения модели государственно-частного партнерства, а также тендерную документацию, объемы вакцин, условия оплаты, типовые тендерные документы и критерии оценки заявок.

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Комитет также рассмотрит соблюдение сроков закупки, процедур оценки, механизмов рассмотрения жалоб и требований об обязательном раскрытии информации. Ему поручили оценить финансовые последствия закупки, обоснованность цен на вакцины, механизмы распределения доходов и гарантии защиты общественных интересов. В случае выявления нарушений комитет должен определить ответственных и предложить дальнейшие шаги. Отчет с выводами и рекомендациями поручено представить премьер-министру в течение 48 часов.

Судебное оспаривание тендера

Проверку назначили на фоне вопросов о правовых основаниях закупки, проведении торгов, финансовых последствиях соглашения и соблюдении требований государственных закупок. Утверждается, что по предыдущей схеме вакцинация стоила около 1250 пакистанских рупий за дозу на человека, тогда как по новой — примерно 4500 рупий с паломника.

Семь фармацевтических компаний оспорили тендер в Высоком суде Исламабада. Истцы заявили о нарушении правил государственных закупок и недостаточной прозрачности, в частности утверждая, что объявление опубликовали только в одной газете вместо сайта Управления по регулированию государственных закупок и как минимум двух общенациональных изданий на английском языке и урду. Суд направил уведомления Министерству национальных медицинских услуг, Управлению по регулированию государственных закупок, Управлению государственно-частного партнерства, Министерству по делам религий и межконфессиональной гармонии и частной компании. Министр здравоохранения Мустафа Камаль и Border Health Services Pakistan заявили, что соблюли все правила и дадут ответ суду.

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