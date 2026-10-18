Министр внутренних дел Иордании Мазен аль-Фарая заявил о росте контрабанды наркотиков из Израиля в Иорданию с применением квадрокоптеров и наполненных гелием воздушных шаров. Об этом он сообщил Al Jazeera.

По его словам, с начала года в стране зафиксировали 15 342 дела, связанные с наркотиками. Около 28% из них касались сбыта, еще 72% — употребления наркотиков. Иорданские силы продолжают противодействовать контрабанде, однако контрабандисты применяют все более сложные методы, отметил министр.

Дроны на границе

В первой половине 2026 года в юго-западном приграничном районе Иордании, граничащем с Израилем, зафиксировали 17 операций по перехвату, связанных с беспилотниками. За тот же период иорданские силы зарегистрировали на различных границах 231 попытку контрабанды и незаконного проникновения, а также сбили 56 дронов.

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По данным израильских СМИ, к части операций могут быть причастны группировки, действующие в пустыне Негев на юге Израиля. Как сообщает Al Jazeera, иорданские силовики также обвиняют израильскую армию в недостаточном внимании к проблеме контрабанды в направлении Иордании.

Маршруты и технологии

Член Сената Иордании и генерал-майор в отставке Аммар аль-Кудах заявил, что организованные сети имеют связи с группировками в Иордании, на египетском Синае и в Негеве. По его утверждению, контрабандисты используют маршруты через Синай, Негев и Вади-Арабу, а также дроны, способные перевозить около 50 кг наркотиков, и воздушные шары с GPS-устройствами.

Речь идет, в частности, о контрабанде гашиша, метамфетамина и амфетаминов. Часть этих веществ, по словам аль-Кудаха, продают в Иордании, а остальные переправляют на другие региональные рынки. В то же время доказательств повторения в Иордании случаев возможного сотрудничества израильских военных с контрабандистами, о которых ранее сообщалось относительно границы с Египтом, нет.

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