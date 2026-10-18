Minister spraw wewnętrznych Jordanii Mazen al-Faraya oświadczył, że nasila się przemyt narkotyków z Izraela do Jordanii z wykorzystaniem quadkopterów i balonów wypełnionych helem. Poinformował o tym Al Jazeera.

Według niego od początku roku w kraju odnotowano 15 342 sprawy dotyczące narkotyków. Około 28% z nich dotyczyło handlu narkotykami, a kolejne 72% — ich używania. Jordańskie siły nadal przeciwdziałają przemytowi, jednak przemytnicy stosują coraz bardziej zaawansowane metody, zaznaczył minister.

Drony na granicy

W pierwszej połowie 2026 roku w południowo-zachodnim rejonie przygranicznym Jordanii, graniczącym z Izraelem, odnotowano 17 operacji przechwycenia związanych z bezzałogowcami. W tym samym okresie jordańskie siły zarejestrowały na różnych granicach 231 prób przemytu i nielegalnego przekroczenia granicy oraz zestrzeliły 56 dronów.

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Według izraelskich mediów do części operacji mogą być zaangażowane grupy działające na pustyni Negew na południu Izraela. Jak podaje Al Jazeera, jordańskie służby bezpieczeństwa oskarżają również izraelską armię o niewystarczającą uwagę poświęcaną problemowi przemytu w kierunku Jordanii.

Trasy i technologie

Członek Senatu Jordanii i emerytowany generał dywizji Ammar al-Qudah oświadczył, że zorganizowane siatki mają powiązania z grupami w Jordanii, na egipskim Synaju i w Negewie. Według niego przemytnicy wykorzystują trasy przez Synaj, Negew i Wadi Araba, a także drony zdolne przewozić około 50 kg narkotyków oraz balony z urządzeniami GPS.

Chodzi w szczególności o przemyt haszyszu, metamfetaminy i amfetamin. Część tych substancji, według al-Qudaha, jest sprzedawana w Jordanii, a reszta trafia na inne rynki regionalne. Jednocześnie nie ma dowodów na powtórzenie się w Jordanii przypadków możliwej współpracy izraelskich wojskowych z przemytnikami, o których wcześniej informowano w odniesieniu do granicy z Egiptem.

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