W Kenii sojusz gubernatorek G7 planuje pozyskać ponadpartyjne poparcie dla przyjęcia dwóch projektów ustaw zmieniających Konstytucję. Inicjatywie przewodzą gubernatorki hrabstw Kirinyaga i Homa Bay, Anne Waiguru oraz Gladys Wanga.

Jak informuje Nation Kenya, gubernatorki planują zwracać się nie tylko do poszczególnych parlamentarzystów, lecz także do liderów partii reprezentowanych w parlamencie. Dążą do tego, aby oba dokumenty stały się ustawami przed wyborami powszechnymi w 2027 roku.

Zmiany dla Zgromadzenia Narodowego

Pierwszy dokument — Constitution of Kenya (Amendment) Bill, 2025 — został zarejestrowany w Zgromadzeniu Narodowym pod numerem 29. Przewiduje on zmiany w artykule 97 Konstytucji: proponuje się utworzenie specjalnych mandatów, aby wśród deputowanych wybieranych w jednomandatowych okręgach udział przedstawicieli jednej płci nie przekraczał dwóch trzecich.

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Projekt ustawy zmienia również artykuł 90 Konstytucji i ustanawia mechanizm przydzielania specjalnych mandatów dla kobiet według list partyjnych. Liczbę takich mandatów proponuje się określać po ogłoszeniu wyników wyborów powszechnych.

Listy partyjne i reprezentacja osób z niepełnosprawnościami

Drugi dokument — Constitution of Kenya (Amendment) (No. 2) Bill, 2025 — został zarejestrowany w Senacie pod numerem 16. Również dotyczy artykułu 90 i przewiduje bardziej przejrzystą oraz demokratyczną procedurę udziału członków partii w tworzeniu list kandydatów.

Projekt ustawy zawiera formuły mające zapewnić przestrzeganie zasady, zgodnie z którą przedstawiciele jednej płci nie mogą stanowić więcej niż dwóch trzecich składu, a także przepisy dotyczące co najmniej 5% reprezentacji osób z niepełnosprawnościami w Zgromadzeniu Narodowym i Senacie. Waiguru oświadczyła, że przestrzeganie zasady genderowej jest obowiązkiem konstytucyjnym, a nie ustępstwem wobec kobiet. Według publikacji po przyjęciu Konstytucji Kenii ponad 11 parlamentarnych prób wprowadzenia tej zasady nie przyniosło rezultatu.

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