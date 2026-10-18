В Кении альянс женщин-губернаторов G7 планирует заручиться межпартийной поддержкой для принятия двух законопроектов о внесении изменений в Конституцию. Инициативу возглавляют губернаторы округов Кириньяга и Хома-Бей Энн Вайгуру и Глэдис Ванга.

Как сообщает Nation Kenya, губернаторы планируют обращаться не только к отдельным парламентариям, но и к лидерам партий, представленных в парламенте. Они стремятся к тому, чтобы оба документа стали законами до всеобщих выборов 2027 года.

Изменения для Национальной ассамблеи

Первый документ — Constitution of Kenya (Amendment) Bill, 2025, — зарегистрирован в Национальной ассамблее под номером 29. Он предусматривает изменения в статью 97 Конституции: предлагается создать специальные места, чтобы среди депутатов, избранных в одномандатных округах, доля представителей одного пола не превышала двух третей.

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Законопроект также изменяет статью 90 Конституции и устанавливает механизм распределения специальных мест для женщин по партийным спискам. Количество таких мест предлагается определять после объявления результатов всеобщих выборов.

Партийные списки и представительство людей с инвалидностью

Второй документ — Constitution of Kenya (Amendment) (No. 2) Bill, 2025, — зарегистрирован в Сенате под номером 16. Он также касается статьи 90 и предусматривает более прозрачный и демократичный порядок участия членов партий в формировании списков кандидатов.

Законопроект содержит формулы для соблюдения принципа, согласно которому представители одного пола не могут составлять более двух третей состава, а также положения о не менее чем 5% представительстве людей с инвалидностью в Национальной ассамблее и Сенате. Вайгуру заявила, что соблюдение гендерного правила является конституционной обязанностью, а не уступкой женщинам. По данным издания, после принятия Конституции Кении более 11 парламентских попыток ввести это правило не дали результата.

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