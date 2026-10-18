Фотограф The Washington Post Хайди Левин, подвергшаяся нападению поселенцев на оккупированном Западном берегу во время сбора оливок, заявила, что, по ее мнению, израильские военные больше защищают поселенцев, чем палестинцев, которым те угрожают. В больнице она сказала, что была шокирована и оскорблена тем, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху использовал в отношении нападения на нее и других людей формулировку о возможном нападении, хотя, по ее словам, все доказательства уже были в наличии, сообщает PBS NewsHour.

Травмы после нападения

Левин сообщила, что в результате нападения ей сломали несколько позвонков. Она также получила ранения в области ягодиц, которые выглядели как ножевые и потребовали наложения швов. По ее словам, полиция не предоставила новой информации по делу.

По словам фотографа, нападавшие были вооружены бутылками и рогатками и около десяти минут били ее ногами, пока она пыталась удержать камеры и сумку. Левин считает, что шлем и защитный жилет с маркировкой PRESS могли уберечь ее от более тяжелых травм.

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Реакции на насилие поселенцев

Президент Израиля Ицхак Герцог позвонил Левин. По ее словам, он назвал нападавших хулиганами и заявил, что они являются пятном на израильском обществе. Фотограф также получила письмо, подписанное более чем дюжиной бывших израильских чиновников в сфере безопасности и разведки, в том числе экс-министром обороны Моше Яалоном, бывшим главой «Моссада» Тамиром Пардо и бывшим руководителем «Шин-Бет» Ами Аялоном.

Авторы письма заявили, что им стыдно за насилие, которое, по их словам, еврейские террористы на Западном берегу причиняют палестинцам, тем, кто пытается их защитить, и людям, документирующим эти действия. Посол США Майк Хакаби назвал нападение на Левин отвратительным актом терроризма, совершенным замаскированными трусами, и заявил, что виновные должны провести годы в тюрьме.

Правозащитные группы сообщали, что с начала сезона сбора оливок в конце сентября нападениям подверглись сотни палестинцев, а несколько человек были убиты. Левин сказала, что не получала обращения от Нетаньяху, и добавила, что планирует вернуться к работе.

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