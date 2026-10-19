Японское метеорологическое агентство назвало нынешнее явление Эль-Ниньо самым сильным за всю историю наблюдений за температурой поверхности моря в регионе Ниньо-3 в восточной части Тихого океана. По данным Dawn, агентство сравнивает отклонения температуры от нормы, а его наблюдения охватывают период с 1949 года. По этому показателю нынешнее событие превзошло Эль-Ниньо 1997 года.

В то же время британская метеорологическая служба Met Office называет Эль-Ниньо беспрецедентным, поскольку температура поверхности моря в центральной экваториальной части Тихого океана превысила уровни, зафиксированные во время предыдущих таких явлений. Американские метеорологи, со своей стороны, считают, что нынешний Эль-Ниньо пока уступает крупнейшим событиям в их реестрах.

Разные районы и показатели

Различия в оценках связаны с методами измерения силы явления. Японское агентство анализирует район Ниньо-3 в восточной части Тихого океана, тогда как США следят за соседним районом Ниньо-3.4 в восточно-центральной части океана.

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США объявляют Эль-Ниньо, когда температура воды в районе Ниньо-3.4 как минимум на 0,5°C превышает норму и одновременно реагирует атмосфера: ослабевают пассаты, а тропические осадки смещаются на восток. Эту взаимосвязь океана и атмосферы называют океанско-атмосферным сопряжением.

Оценка на фоне потепления

Эль-Ниньо является частью системы Эль-Ниньо — Южное колебание, главного природного климатического фактора планеты. Обычно он возникает раз в два–семь лет и длится от девяти до 12 месяцев. Во время этого явления пассаты ослабевают, а тёплая вода смещается на восток, в сторону Америки, что влияет на погодные условия в разных регионах мира.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США использует относительный океанический индекс Эль-Ниньо, который сравнивает температуру восточно-центральной части Тихого океана с остальной частью тропического океана. Согласно прогнозу ведомства, нынешний Эль-Ниньо станет самым сильным в его наблюдениях с 1950 года, если трёхмесячное среднее отклонение этого индекса достигнет 2,5°C или более. Вероятность такого сценария оценивается как высокая, но окончательно это ещё не подтверждено.

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