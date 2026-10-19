日本气象厅称，当前的厄尔尼诺现象是东太平洋尼诺3区海表温度观测史上最强的一次。据Dawn报道，该机构比较气温偏离常态的幅度，其观测记录可追溯至1949年。按这一指标衡量，当前事件超过了1997年的厄尔尼诺现象。

与此同时，英国气象局Met Office称厄尔尼诺现象史无前例，因为中部赤道太平洋的海表温度已超过此前此类事件期间记录的水平。美国气象学家则认为，当前厄尔尼诺现象目前仍不及其记录中最强的事件。

不同区域与指标

评估结果的差异与衡量该现象强度的方法有关。日本气象厅分析东太平洋的尼诺3区，而美国监测的是位于海洋中东部、与其相邻的尼诺3.4区。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

当尼诺3.4区水温至少比常态高出0.5°C，同时大气也作出反应时，美国宣布出现厄尔尼诺现象：信风减弱，热带降雨向东移动。海洋与大气之间的这种相互关系被称为海气耦合。

在变暖背景下的评估

厄尔尼诺是厄尔尼诺—南方涛动系统的一部分，该系统是地球主要的自然气候因素。它通常每两至七年发生一次，持续九至12个月。在这一现象期间，信风减弱，暖水向东移向美洲，从而影响世界不同地区的天气状况。

美国国家海洋和大气管理局采用相对海洋厄尔尼诺指数，该指数将太平洋中东部的温度与热带海洋其余区域进行比较。根据该机构的预测，如果该指数的三个月平均偏差达到2.5°C或更高，当前厄尔尼诺将成为其自1950年以来观测到的最强事件。这一情景的可能性被评估为较高，但尚未得到最终确认。

关注我们在