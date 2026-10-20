摩洛哥总理法蒂玛·埃兹-扎赫拉·埃尔-曼苏里在拉巴特公布了新政府的施政纲领，表示支持以两国方案为基础和平解决巴勒斯坦问题。她还强调了摩洛哥长期以来在巴勒斯坦和耶路撒冷问题上的立场，《The National》报道。

新政府的施政纲领

上周，摩洛哥新政府宣誓就职，由该国历史上首位女性总理领导。仪式由国王穆罕默德六世主持。埃尔-曼苏里保留了前内阁的多名部长，包括外交部长纳赛尔·布里塔和内政部长阿卜杜勒瓦菲·拉夫提特。

她所在的中间派真实性与现代性党在9月23日的选举中获胜，并与另外三个政党组成联盟。该联盟在议会拥有207个席位，高于获得多数所需的198席。

政府五年施政纲领包括打击腐败、加强社会保障体系、推动青年参与经济、维护主权以及建设富有生产力的经济。9月，以色列和摩洛哥还同意提升外交关系水平，将代表处升级为正式大使馆。

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经济目标与改革

政府计划在2027至2031年实现平均每年5%的经济增长。预计本年度增长率为4.7%。内阁还计划将预算赤字控制在国内生产总值的3%以下，并将通胀率维持在2%。

其他已宣布的措施包括扩大税基、改革所得税、增加对有需要家庭的直接社会援助、降低食品价格，以及将私人投资在全国投资总额中的份额提高至三分之二。到2031年，公共债务计划降至约占国内生产总值的62%。

埃尔-曼苏里还表示，计划提高国有企业效率，并将非法致富和利益冲突定为刑事犯罪。政府将因失业问题以及改善教育和医疗服务的要求而面临压力，同时还将完成2030年国际足联世界杯的筹备工作，该届赛事将由摩洛哥与葡萄牙和西班牙共同举办。

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