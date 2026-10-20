德国联邦内政部计划从11月1日起收紧移民德语测试——Deutsch-Test für Zuwanderer（DTZ）的考试规则。相关变化将影响参加国家融入课程的人员：即使考生在其他部分取得高分，若缺考其中一个部分，考试也不会被视为通过。The Local Germany报道。

评分将如何改变

目前，考生若满足口试部分的要求，并在两个笔试组成部分中的至少一个达到要求——听力和阅读模块或写作——便可获得B1或A2的综合等级。按照计划中的规则，某些任务中的优异成绩将不能弥补未完成另一部分的问题。

内政部表示，这项新措施的目的是加强测试的安全性并防止滥用。该部门称，欺诈尝试的数量正在增加，尤其是因为包含听力和阅读题目及答案的材料在互联网上传播。

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关于该测试已知的信息

DTZ是德国国家融入课程参与者的结业语言考试。该考试测试日常情境中的听力、阅读、写作和口语技能。去年共有318,550人参加考试：175,193名考生达到B1水平，占55%；102,663人达到A2水平，占32.2%；40,694名参与者未达到A2水平，占12.8%。

通过B1水平的DTZ以及“在德国生活”测试，可获得完成融入课程的证书。该证书也可用于满足某些程序中的语言和融入要求，包括申请永久居留许可。

据该媒体报道，内政部发言人无法说明已发现的违规案件数量，目前也没有公布专门针对DTZ作弊规模的数据。另据报道，纽伦堡警方此前曾表示，正在调查一个涉嫌使用持伪造证件的替考人员参加语言和入籍考试的网络；这项调查涉及另一种方案。

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