在美国，地区法院法官奥兰多·加西亚周二判处39岁的危地马拉公民里戈韦托·罗曼·米兰达-奥罗斯科30年监禁。他因一起偷运行动案件被判有罪，该行动导致2022年53名移民在得克萨斯州死亡。

据半岛电视台报道，米兰达-奥罗斯科于2024年8月首次在危地马拉被拘留，这是瓦解一个偷运网络的跨境行动的一部分。2025年3月，他被引渡至美国。

圣安东尼奥附近的悲剧

2022年6月27日，救援人员在得克萨斯州圣安东尼奥南部郊区一处偏远地区的一辆被遗弃卡车中发现数十名移民。共有64名移民踏上了漫长旅程，旅程始于危地马拉，经墨西哥前往美国边境。

检方称，在从拉雷多前往圣安东尼奥、两地相距约250公里的途中，卡车的空调系统停止运作。发现该车辆时，气温接近32摄氏度。

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现场确认48人死亡，另有5人在接受医疗救治期间因脱水和与高温相关的疾病死亡。死者中包括6名儿童和一名孕妇，21名遇难者拥有危地马拉国籍。调查人员在拖车内壁发现抓痕，检方称这表明乘客曾试图逃出。

认罪

米兰达-奥罗斯科承认，他为两名在卡车内死亡的移民以及另一名幸存但遭受重伤的受害者安排了行程和住宿。7月，他承认犯有合谋非法将移民带入美国并导致死亡罪，以及协助和教唆移民非法入境并造成死亡和严重人身伤害罪。

据美联社报道，美国和危地马拉已有近20人因这起悲剧被定罪。被称为美国行动负责人费利佩·奥尔杜纳-托雷斯于2025年6月被判处无期徒刑。检方称为其主要助手的阿曼多·冈萨雷斯-奥尔特加被判处83年监禁。针对卡车司机的诉讼程序仍在进行中。

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