W USA sędzia sądu okręgowego Orlando Garcia we wtorek skazał 39-letniego obywatela Gwatemali Rigoberto Romana Mirandę-Orozco na 30 lat więzienia. Uznano go za winnego w sprawie operacji przemytniczej, w wyniku której w 2022 roku w Teksasie zginęło 53 migrantów.

Jak podaje Al Jazeera, Miranda-Orozco został po raz pierwszy zatrzymany w Gwatemali w sierpniu 2024 roku w ramach transgranicznych działań na rzecz rozbicia siatki przemytników. W marcu 2025 roku został wydany USA.

Tragedia w pobliżu San Antonio

27 czerwca 2022 roku ratownicy znaleźli dziesiątki migrantów w porzuconej ciężarówce w odległej okolicy na południowych obrzeżach San Antonio w Teksasie. Łącznie 64 migrantów odbyło długą podróż, która rozpoczęła się w Gwatemali i prowadziła przez Meksyk do granicy USA.

Według prokuratury podczas drogi z Laredo do San Antonio, oddalonych od siebie o około 250 kilometrów, w ciężarówce przestał działać system klimatyzacji. Gdy pojazd został znaleziony, temperatura powietrza zbliżała się do 32 stopni Celsjusza.

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Na miejscu za zmarłe uznano 48 osób, a kolejnych pięć zmarło podczas udzielania pomocy medycznej z powodu odwodnienia i chorób związanych z upałem. Wśród ofiar było sześcioro dzieci i kobieta w ciąży, a 21 ofiar miało obywatelstwo Gwatemali. Śledczy znaleźli zadrapania na wewnętrznych ścianach naczepy, które według prokuratury świadczyły o próbach wydostania się pasażerów.

Przyznanie się do winy

Miranda-Orozco przyznał, że organizował podróż i zakwaterowanie dla dwóch migrantów, którzy zginęli w ciężarówce, a także dla jeszcze jednego poszkodowanego, który przeżył, lecz doznał ciężkich obrażeń. W lipcu przyznał się do udziału w spisku mającym na celu nielegalne wprowadzenie migranta do USA, które doprowadziło do śmierci, a także do pomocnictwa w nielegalnym wjeździe migrantów ze skutkiem w postaci śmierci i ciężkich obrażeń ciała.

Według Associated Press w USA i Gwatemali w związku z tragedią skazano niemal 20 osób. Felipe Orduna-Torres, wskazany jako kierownik operacji w USA, w czerwcu 2025 roku został skazany na dożywotnie więzienie. Armando Gonzalez-Ortega, którego prokuratura nazwała jego głównym pomocnikiem, otrzymał 83 lata więzienia. Postępowanie wobec kierowcy ciężarówki nadal trwa.

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