Administracja Trumpa planuje zmienić format rozmów dotyczących Ukrainy

Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa planuje przeprowadzić trójstronne rozmowy z udziałem Ukrainy, USA i Rosji, a następnie rozszerzyć je do formatu wielostronnego z udziałem innych państw. Strona amerykańska poinformowała o znacznym postępie w konsultacjach z Kijowem i partnerami europejskimi, które odbyły się 20 października w Oslo.

Według informacji dziennikarza amerykański urzędnik określił rozmowy specjalnego wysłannika prezydenta USA Steve’a Witkofa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, a także z przywódcami Norwegii i Finlandii jako bardzo owocne i konstruktywne.

Przedstawiciel amerykańskiej administracji poinformował, że podczas spotkania strona ukraińska przedstawiła nowe pomysły i propozycje, które uczestnicy rozmów szczegółowo omówili. Według niego konsultacje pozwoliły osiągnąć znaczny postęp w uzgodnieniu wspólnego podejścia do dalszej współpracy z Rosją oraz w przyspieszeniu procesu dyplomatycznego.

Amerykański urzędnik zaznaczył również, że między Stanami Zjednoczonymi, Ukrainą i partnerami europejskimi ukształtował się wysoki poziom koordynacji na poziomie roboczym. Strony określiły dalsze kroki i potwierdziły wspólne dążenie do znalezienia praktycznych rozwiązań, które pozwolą zakończyć wojnę.

Podczas rozmów w Oslo przedstawiciele Ukrainy, USA i krajów europejskich omówili poszczególne elementy kompleksowego programu pokojowego. W szczególności mowa była o długoterminowych gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy, planie gospodarczego dobrobytu po zakończeniu wojny oraz kształtowaniu szerszej europejskiej architektury bezpieczeństwa, mającej na celu zapewnienie trwałej stabilności.

Kolejny etap kontaktów dyplomatycznych zaplanowano na 21 października. Według amerykańskiego urzędnika specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff ma spotkać się z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem. Jared Kushner, który również bierze udział w działaniach dyplomatycznych Waszyngtonu, dołączy do rozmów w trybie zdalnym.

Celem administracji amerykańskiej jest wykorzystanie wyników konsultacji z Ukrainą i państwami europejskimi do dalszych negocjacji z Rosją. Waszyngton dąży do stworzenia warunków do zorganizowania bezpośredniego spotkania trójstronnego, po którym proces negocjacyjny będzie mógł objąć szersze grono uczestników.

„Celem jest rozwinięcie postępów osiągniętych w stosunkach z Ukrainą i Europą, omówienie propozycji z Rosją oraz utorowanie drogi do bezpośrednich rozmów trójstronnych i szerszych negocjacji wielostronnych” – podsumował amerykański urzędnik.

Źródło: Barak Ravid

Przypomnijmy, że Witkoff uda się do Sankt Petersburga po spotkaniu z Zełenskim.

Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz specjalny przedstawiciel prezydenta USA Steve Witkoff rozpoczęli rozmowy w Oslo, stolicy Norwegii.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył 20 października do Norwegii, gdzie zaplanował szereg spotkań z międzynarodowymi partnerami.

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