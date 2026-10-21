W USA kandydaci Partii Demokratycznej wyprzedzają republikanów w trzech ważnych wyścigach do Senatu — w Teksasie, Iowa i Ohio. Takie wyniki sondażu opublikował bezpartyjny projekt analityczny Cook Political Report, podaje The Hill. Badanie przeprowadzono z udziałem demokratycznej firmy New River Strategies oraz republikańskiej GS Strategy Group.

Wyniki wyścigów do Senatu

W Teksasie demokratyczny członek stanowej Izby Reprezentantów James Talarico ma 49% poparcia wobec 44% dla republikańskiego prokuratora generalnego stanu Kena Paxtona. Różnica między kandydatami mieści się w granicach błędu statystycznego sondażu. Redaktorka naczelna Cook Political Report Amy Walter zauważyła, że Paxton jest wśród wyborców w Teksasie niemal dwukrotnie mniej popularny niż prezydent Donald Trump.

W Iowa demokrata Josh Turek, członek stanowej Izby Reprezentantów, wyprzedza republikańską kongresmenkę Ashley Hinson wynikiem 46% do 44%. Libertarianin Thomas Laehn otrzymuje 8% głosów, co według oceny Cook może stać się decydującym czynnikiem w wyrównanym wyścigu. W Ohio były senator demokratyczny Sherrod Brown, który chce wrócić do wyższej izby Kongresu, ma 49% wobec 43% republikańskiego senatora Johna Husteda.

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Kampanie gubernatorskie i nastroje wyborców

Sondaż odnotował również przewagę demokratów w dwóch z trzech badanych kampanii gubernatorskich. W Iowa audytor stanowy Rob Sand wyprzedza republikanina Zacha Lahna o 11 punktów. W Ohio demokratka Amy Acton ma 49% wobec 44% republikanina Viveka Ramaswamy’ego. Jednocześnie w Teksasie urzędujący republikański gubernator Greg Abbott prowadzi nad demokratką Giną Hinojosą przewagą dwóch punktów, co również mieści się w granicach błędu statystycznego.

Socjolog GS Strategy Group Greg Strimple powiązał gotowość wyborców do poparcia demokratów z niezadowoleniem z braku przywództwa prezydenta w obniżaniu kosztów życia. Jednocześnie Walter ostrzegła, że żaden z trzech kandydatów demokratycznych w wyścigach senackich nie uzyskał ponad 50% poparcia, dlatego ostateczny wynik będzie zależał od niezdecydowanych wyborców i zwolenników kandydatów trzecich w ciągu ostatnich dwóch tygodni kampanii.

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