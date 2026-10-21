В США кандидаты Демократической партии опережают республиканцев в трёх важных гонках за Сенат — в Техасе, Айове и Огайо. Такие результаты опроса опубликовал беспартийный аналитический проект Cook Political Report, сообщает The Hill. Исследование проводилось при участии демократической компании New River Strategies и республиканской GS Strategy Group.

Результаты гонок за Сенат

В Техасе член Палаты представителей штата от Демократической партии Джеймс Таларико имеет 49% поддержки против 44% у генерального прокурора штата, республиканца Кена Пакстона. Разрыв между кандидатами находится в пределах погрешности опроса. Главный редактор Cook Political Report Эми Уолтер отметила, что Пакстон среди избирателей Техаса почти вдвое менее популярен, чем президент Дональд Трамп.

В Айове демократ Джош Турек, член Палаты представителей штата, опережает республиканку-конгрессвумен Эшли Хинсон с результатом 46% против 44%. Либертарианец Томас Лен получает 8% голосов, что, по оценке Cook, может стать решающим фактором в близкой гонке. В Огайо бывший сенатор-демократ Шеррод Браун, стремящийся вернуться в верхнюю палату Конгресса, имеет 49% против 43% у сенатора-республиканца Джона Хастеда.

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Губернаторские кампании и настроения избирателей

Опрос также зафиксировал преимущество демократов в двух из трёх исследованных губернаторских кампаний. В Айове аудитор штата Роб Сэнд опережает республиканца Зака Лана на 11 пунктов. В Огайо демократка Эми Эктон имеет 49% против 44% у республиканца Вивека Рамасвами. В то же время в Техасе действующий губернатор-республиканец Грег Эбботт лидирует над демократкой Джиной Инохосой с преимуществом в два пункта, что также находится в пределах погрешности.

Социолог GS Strategy Group Грег Стримпл связал готовность избирателей поддерживать демократов с недовольством из-за отсутствия лидерства президента в снижении стоимости жизни. В то же время Уолтер предупредила, что ни один из трёх кандидатов-демократов в сенатских гонках не набрал более 50% поддержки, поэтому окончательный результат будет зависеть от неопределившихся избирателей и сторонников третьих кандидатов в течение последних двух недель кампании.

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