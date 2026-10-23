Пятеро судей Конституционного трибунала Польши заявили, что утверждение о необходимости разрешить спор о полномочиях для допуска к рассмотрению дел судей, избранных Сеймом, является необоснованным. Об этом сообщает Interia со ссылкой на заявление, опубликованное в четверг.

Заявление судей

Документ подписали Мацей Берек, Марцин Дзюрда, Анна Корвин-Пйотровская, Кристиан Маркевич и Мацей Таборовский. В нем они изложили позицию относительно якобы конституционного спора, о котором, по словам авторов заявления, говорят судья Богдан Свенчковский и представители президента.

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Предмет разногласий

По оценке подписантов, заявленный спор касается полномочий главы государства и маршалка Сейма. Они считают, что его используют как аргумент для недопуска к рассмотрению дел отдельных судей Конституционного трибунала, надлежащим образом избранных Сеймом.

Судьи также отметили, что этот спор носит мнимый характер. Они подчеркнули, что вопрос допуска избранных Сеймом судей к рассмотрению дел в Конституционном трибунале не требует отдельного разрешения спора о полномочиях.

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