В Сербии бывший президент Александар Вучич заявил, что проиграл досрочные парламентские выборы, а победил список «Студенческий список — Студенты побеждают». Об этом сообщает Interia.

Явка на голосовании

Республиканская избирательная комиссия Сербии сообщила, что по состоянию на 18:00 проголосовали 64,89% избирателей. По данным комиссии, это самый высокий показатель явки к этому времени со времени распада Югославии. Во время предыдущих парламентских выборов 2023 года явка к 18:00 составляла 51,93%.

Голосование началось в воскресенье утром и продолжалось до 20:00. Граждане выбирали 250 депутатов Народной скупщины Сербии — однопалатного парламента страны. Право голоса имели 6 450 523 избирателя. Interia также сообщала об очередях возле избирательных участков.

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Выборы после протестов

Досрочные выборы состоялись после многомесячных массовых протестов, начавшихся в 2024 году после трагедии в Нови-Саде. Там обрушилась часть крыши железнодорожного вокзала, в результате чего погибли 16 человек.

Участники протестов обвиняли власти в коррупции и халатности, которые, по их мнению, привели к трагедии. Главными соперниками на выборах были список «Александар Вучич — Объединенная Сербия» и «Студенческий список — Студенты побеждают». Опросы центров, близких к власти, отдавали преимущество списку действующей власти, тогда как независимые опросы прогнозировали незначительное преимущество списка, поддержанного студентами.

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