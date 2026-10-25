W Serbii były prezydent Aleksandar Vučić oświadczył, że przegrał przedterminowe wybory parlamentarne, a zwyciężyła lista „Lista Studencka — Studenci Zwyciężają”. Poinformowała o tym Interia.

Frekwencja w głosowaniu

Republikańska Komisja Wyborcza Serbii poinformowała, że do godziny 18:00 zagłosowało 64,89% wyborców. Według komisji jest to najwyższy wskaźnik frekwencji o tej porze od rozpadu Jugosławii. Podczas poprzednich wyborów parlamentarnych w 2023 roku frekwencja do godziny 18:00 wynosiła 51,93%.

Głosowanie rozpoczęło się w niedzielę rano i trwało do godziny 20:00. Obywatele wybierali 250 deputowanych do Zgromadzenia Narodowego Serbii — jednoizbowego parlamentu kraju. Prawo głosu miało 6 450 523 wyborców. Interia informowała również o kolejkach przy lokalach wyborczych.

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Wybory po protestach

Przedterminowe wybory odbyły się po wielomiesięcznych masowych protestach, które rozpoczęły się w 2024 roku po tragedii w Nowym Sadzie. Zawaliła się tam część dachu dworca kolejowego, w wyniku czego zginęło 16 osób.

Uczestnicy protestów oskarżali władze o korupcję i zaniedbania, które ich zdaniem doprowadziły do tragedii. Głównymi rywalami w wyborach były lista „Aleksandar Vučić — Zjednoczona Serbia” oraz „Lista Studencka — Studenci Zwyciężają”. Sondaże ośrodków bliskich władzom dawały przewagę liście urzędujących władz, natomiast niezależne badania przewidywały niewielką przewagę listy popieranej przez studentów.

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