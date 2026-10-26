W Wielkiej Brytanii po sztormach Austen i Boelo około 90 tys. odbiorców, głównie w północnych częściach kraju, pozostawało bez dostępu do energii elektrycznej. Według The Guardian, energetycy musieli w ciągu weekendu przywrócić dostawy prądu około 700 tys. klientów.

Zginęły dwie osoby

Sztormy spowodowały rozległe zakłócenia w transporcie, podtopienia, odwołanie wydarzeń i przerwy w dostawach prądu. Według władz dwóch mężczyzn zginęło w wyniku upadku drzew: 60-letni mężczyzna w Dumfries and Galloway oraz drugi mężczyzna, w wieku około 20 lat, w londyńskiej dzielnicy Finchley.

Dyrektor generalny Energy Networks Association Lawrence Slade oświadczył, że najtrudniejsze dla operatorów były piątek, sobota i niedziela, zwłaszcza dlatego, że sztorm Boelo szybko nadszedł po Austen. Jak powiedział, silny wiatr uniemożliwiał bezpieczne wysyłanie inżynierów do wymiany słupów i naprawy uszkodzonych linii.

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Nowe ostrzeżenia przed wiatrem

Służba meteorologiczna Met Office wydała dwa żółte ostrzeżenia w związku z kolejnymi silnymi wiatrami. Pierwsze obowiązywało dla zachodnich obszarów przybrzeżnych od Kornwalii po południowo-zachodnią Szkocję, gdzie na odsłoniętym wybrzeżu spodziewano się porywów do 65 mil na godzinę oraz okresami intensywnych opadów deszczu. Drugie ostrzeżenie objęło większą część Szkocji, gdzie prognozowano wiatr o prędkości 50–60 mil na godzinę oraz porywy do 70 mil na godzinę na dalekiej północy.

W Largs w Szkocji odnotowano podtopienia w centrum miasta. Służby ratunkowe interweniowały również w zalanym domu opieki w Saltcoats w North Ayrshire; policja poinformowała, że ustalono miejsce pobytu wszystkich osób w placówce. Z powodu złej pogody część lotów do portu lotniczego Leeds Bradford przekierowano lub odwołano, a operatorzy kolejowi radzili pasażerom sprawdzać aktualny ruch pociągów przed podróżą.

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