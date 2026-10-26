We Francji przedstawiciele organizacji uczniowskich i studenckich oświadczyli, że będą kontynuować protesty po spotkaniach z premierem Sébastienem Lecornu i właściwymi ministrami. Kroki zaproponowane przez rząd nie zadowoliły protestujących, informuje Politico Europe.

Żądania uczniów i studentów

Wiceprezes organizacji Les Lycéens! Louis Letoublon oświadczył po spotkaniu, że nie wszystkie żądania uczestników protestów zostały spełnione. Organizacja wezwała uczniów do kontynuowania akcji 31 października i 5 listopada.

Uczniowie i studenci domagają się utworzenia do 250 tys. dodatkowych miejsc w instytucjach szkolnictwa wyższego i na uniwersytetach, poprawy warunków nauki, zwiększenia liczby nauczycieli oraz istotnej zmiany systemu selekcji kandydatów na uniwersytety.

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Co zaproponował rząd

Rząd oświadczył, że od 2028 roku rozpocznie rozpatrywanie reformy platformy rekrutacyjnej na uniwersytety Parcoursup, którą grupy studenckie uważają za nieprzejrzystą i pogłębiającą nierówności. Władze obiecały także dodatkowe finansowanie remontów szkół, 15 tys. dodatkowych miejsc w edukacji przemysłowej, medycznej i technicznej oraz ograniczenie liczby uczniów do 28 w klasach pierwszego roku szkoły średniej II stopnia.

Studencki związek UNEF skrytykował te propozycje i oświadczył, że będzie kontynuować mobilizację na ulicach i kampusach uniwersyteckich. Wcześniej w tym miesiącu demonstracje studenckie oraz blokady szkół i uniwersytetów stały się jednymi z pierwszych przejawów szerszego niezadowolenia społecznego, które później przerodziło się w protesty dotyczące kosztów życia i zamieszki dwa tygodnie temu.

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