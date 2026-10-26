法国中学生和大学生组织的代表表示，在与总理塞巴斯蒂安·勒科尔尼及相关部长会面后，他们将继续抗议。政府提出的措施未能令抗议者满意，Politico Europe报道。

中学生和大学生的诉求

组织Les Lycéens!副主席路易·勒图布隆在会后表示，抗议参与者的诉求并未全部得到满足。该组织呼吁中学生于10月31日和11月5日继续行动。

中学生和大学生要求在高等教育机构和大学增设最多25万个名额，改善学习条件，增加教师数量，并大幅改革大学申请者的筛选制度。

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政府提出了什么

政府表示，将从2028年开始审议对大学录取平台Parcoursup的改革。学生团体认为该平台不透明，并会加剧不平等。政府还承诺为学校维修提供额外资金，在工业、医疗和技术教育领域增加1.5万个名额，并将高中第一年每个班级的学生人数限制在28人。

学生工会UNEF批评了这些提议，并表示将继续在街头和大学校园内动员。本月早些时候，学生示威以及对学校和大学的封锁成为更广泛社会不满最初的表现之一，后者随后演变为针对生活成本的抗议和两周前的骚乱。

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