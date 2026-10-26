Во Франции представители школьных и студенческих организаций заявили, что продолжат протесты после встреч с премьер-министром Себастьеном Лекорню и профильными министрами. Предложенные правительством меры не удовлетворили протестующих, сообщает Politico Europe.

Требования школьников и студентов

Вице-президент организации Les Lycéens! Луи Летублон заявил после встречи, что выполнены не все требования участников протестов. Организация призвала школьников продолжить акции 31 октября и 5 ноября.

Школьники и студенты требуют создать до 250 тысяч дополнительных мест в учреждениях высшего образования и университетах, улучшить условия обучения, увеличить число преподавателей и существенно изменить систему отбора поступающих в университеты.

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Что предложило правительство

Правительство заявило, что с 2028 года начнет рассматривать реформу платформы поступления в университеты Parcoursup, которую студенческие группы считают непрозрачной и усиливающей неравенство. Власти также пообещали дополнительное финансирование ремонта школ, 15 тысяч дополнительных мест в промышленном, медицинском и техническом образовании и ограничение числа учащихся до 28 в классах первого года старшей школы.

Студенческий профсоюз UNEF раскритиковал эти предложения и заявил, что продолжит мобилизацию на улицах и в университетских кампусах. Ранее в этом месяце студенческие демонстрации и блокировки школ и университетов стали одними из первых проявлений более широкого социального недовольства, которое позже переросло в протесты из-за стоимости жизни и беспорядки две недели назад.

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