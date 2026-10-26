В Великобритании после штормов Остин и Боэло около 90 тысяч потребителей, преимущественно в северных районах страны, оставались без электроснабжения. По данным The Guardian, за выходные энергетикам пришлось восстановить подачу электричества примерно 700 тысячам клиентов.

Два человека погибли

Штормы вызвали масштабные перебои в работе транспорта, подтопления, отмену мероприятий и отключения электроэнергии. По данным властей, двое мужчин погибли из-за падения деревьев: 60-летний мужчина — в Дамфрис-энд-Галловее, еще один мужчина в возрасте около 20 лет — в лондонском районе Финчли.

Генеральный директор Energy Networks Association Лоренс Слейд заявил, что наиболее сложными для операторов были пятница, суббота и воскресенье, в частности потому, что шторм Боэло быстро пришел вслед за Остином. По его словам, сильный ветер не позволял безопасно направлять инженеров для замены опор и восстановления поврежденных линий.

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Новые предупреждения о ветре

Метеорологическая служба Met Office объявила два желтых предупреждения из-за новых сильных ветров. Первое действовало для западных прибрежных районов от Корнуолла до юго-запада Шотландии: на открытом побережье ожидались порывы до 65 миль в час и временами сильные дожди. Второе предупреждение охватывало большую часть Шотландии, где прогнозировали ветер 50–60 миль в час и порывы до 70 миль в час на крайнем севере.

В Ларгсе в Шотландии зафиксировали подтопление в центре города. Спасательные службы также выезжали в подтопленный дом ухода в Солткотсе, Северный Эйршир; полиция сообщила, что местонахождение всех людей в учреждении было установлено. Из-за непогоды часть рейсов в аэропорт Лидс-Брадфорд перенаправили или отменили, а железнодорожные операторы советовали пассажирам проверять актуальное движение поездов перед поездками.

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