В Польше Институт метеорологии и водного хозяйства объявил предупреждение первого уровня из-за густого тумана для жителей 10 воеводств. По данным RMF24, предупреждения начнут действовать в среду, 28 октября, самое раннее в 17:00 и будут оставаться в силе до 10:00 четверга.

Какие регионы охватывает предупреждение

Предупреждение распространяется на Лодзинское воеводство, а также на части Поморского, Варминьско-Мазурского, Куявско-Поморского, Мазовецкого, Свентокшиского, Нижнесилезского, Силезского, Малопольского и Подкарпатского воеводств.

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Видимость может упасть ниже 200 метров

По прогнозу института, местами видимость может снижаться до менее чем 200 метров. Водителям советуют быть особенно осторожными, приспосабливать скорость к дорожным условиям и пользоваться противотуманными фарами. Пешеходам рекомендуют сохранять бдительность и использовать светоотражающие элементы.

Метеорологическое предупреждение первого уровня означает, что погодные условия способствуют возникновению опасных явлений, способных причинить материальный ущерб и представлять угрозу здоровью и жизни. Службы также призывают следить за погодными сообщениями.

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