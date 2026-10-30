Организаторы встречи министров иностранных дел стран «Группы двадцати» в американском Атланте отменили совместную фотосессию из-за отказа представителей ряда государств фотографироваться вместе с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Среди тех, кто выступил против совместного фото, был министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. Он заявил, что с Россией не может быть обычных деловых отношений.

«Нам необходимо обсуждать противоречия за столом переговоров, поэтому эта встреча важна. Но мы также должны избегать ложных визуальных сигналов», — подчеркнул Вадефуль.

Как отмечает издание, совместное фото является традиционным элементом таких встреч и символизирует единство участников. Его отмена стала очередным свидетельством разногласий между США и европейскими союзниками в отношении подходов к России и прекращения войны в Украине.

Источник: Bloomberg

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль в Атланте, США, заявил, что европейские представители не появятся на совместной фотографии с главой МИД Российской Федерации — государства-агрессора — Сергеем Лавровым во время встречи министров иностранных дел G20.

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар 26 октября прибыл в Москву для участия в заседании российско-словацкой межправительственной комиссии. В ходе визита он также встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль после встречи с Сергеем Лавровым заявил, что не увидел со стороны России готовности начать переговоры о прекращении войны. Беседа состоялась 26 сентября в Нью-Йорке в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН и стала первой личной встречей глав МИД Германии и России с начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году.

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