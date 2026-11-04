В штате Миссури Decision Desk HQ прогнозирует отклонение избирателями Proposition A — инициативы, которая открыла бы путь к утверждению новых границ округов для выборов в Палату представителей США до следующей переписи населения США. По данным The Hill, на раннем этапе подсчета, когда было обработано 15% голосов, более 60% избирателей выступили против предложения.

Что предусматривала Proposition A

Инициатива позволила бы законодателям штата утвердить новую схему избирательных округов. По данным издания, она могла ослабить округ демократа Эмануэля Кливера, сформированный вокруг Канзас-Сити, и создать для Республиканской партии дополнительную возможность получить мандат в Палате представителей.

Сейчас делегация Миссури в Палате представителей насчитывает шесть республиканцев и двух демократов. По оценке The Hill, новая схема после 2028 года могла создать семь округов, благоприятных для республиканцев, и один демократический округ в районе Сент-Луиса, который представляет Уэсли Белл.

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Действующие границы округов сохранятся

Ожидаемое отклонение Proposition A означает, что штат продолжит использовать границы округов, действовавшие в предыдущих избирательных циклах. Спор вокруг нового разделения округов сопровождался судебными исками: коалиция добивалась вынесения вопроса на референдум, что остановило немедленное введение новой карты.

В сентябре верховный суд штата постановил, что схема, более выгодная для республиканцев, не может вступить в силу до голосования избирателей в ноябре. Судебные споры также неоднократно рассматривались Верховным судом США, однако это не помогло республиканцам ввести новые границы до волеизъявления.

Миссури стал одним из центров более широкого противостояния между штатами, контролируемыми республиканцами и демократами, по поводу пересмотра избирательных округов. Президент Трамп и республиканцы на национальном уровне поощряли пересмотр границ в штатах, включая Техас и Миссури, тогда как демократы смогли утвердить новую схему перед выборами 2026 года только в Калифорнии.

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