W stanie Missouri Decision Desk HQ prognozuje odrzucenie przez wyborców Proposition A — inicjatywy, która otworzyłaby drogę do przyjęcia nowych granic okręgów wyborczych do Izby Reprezentantów USA przed kolejnym spisem powszechnym w USA. Według The Hill, na wczesnym etapie liczenia, gdy przetworzono 15% głosów, ponad 60% wyborców opowiedziało się przeciw propozycji.

Co przewidywała Proposition A

Inicjatywa pozwoliłaby ustawodawcom stanowym zatwierdzić nowy podział na okręgi wyborcze. Według publikacji mogłaby osłabić okręg demokraty Emanuela Cleavera, utworzony wokół Kansas City, oraz stworzyć Partii Republikańskiej dodatkową możliwość zdobycia mandatu w Izbie Reprezentantów.

Obecnie delegacja Missouri w Izbie Reprezentantów liczy sześciu republikanów i dwóch demokratów. Według oceny The Hill nowy podział po 2028 roku mógłby stworzyć siedem okręgów sprzyjających republikanom oraz jeden okręg demokratyczny w rejonie St. Louis, reprezentowany przez Wesleya Bella.

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Obecne granice okręgów pozostaną

Oczekiwane odrzucenie Proposition A oznacza, że stan będzie nadal stosował granice okręgów obowiązujące w poprzednich cyklach wyborczych. Spór wokół nowego podziału okręgów wiązał się z pozwami sądowymi: koalicja dążyła do poddania kwestii referendum, co wstrzymało natychmiastowe wprowadzenie nowej mapy.

We wrześniu sąd najwyższy stanu orzekł, że podział korzystniejszy dla republikanów nie może wejść w życie przed głosowaniem wyborców w listopadzie. Spory sądowe były również wielokrotnie rozpatrywane przez Sąd Najwyższy USA, jednak nie pomogło to republikanom wprowadzić nowych granic przed głosowaniem.

Missouri stało się jednym z centrów szerszej konfrontacji między stanami kontrolowanymi przez republikanów i demokratów w sprawie zmiany granic okręgów wyborczych. Prezydent Trump i republikanie na szczeblu krajowym zachęcali do zmiany granic w stanach, w tym w Teksasie i Missouri, podczas gdy demokraci zdołali przyjąć nowy podział przed wyborami w 2026 roku tylko w Kalifornii.

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