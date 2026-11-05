Leopard, który stracił część łapy, pokonał 322 km przez góry po tym, jak wpadł na minę
Kaukaski lampart o imieniu Aren stracił część przedniej łapy, wpadając na minę pozostałą po wieloletnim konflikcie między Armenią a Azerbejdżanem.
Pomimo ciężkiego zranienia zwierzę przeżyło i nadal poluje.
W 2025 roku lampart pokonał prawie 322 km górzystego terenu na południu Armenii i dotarł do Gruzji. Jego przemieszczanie się zarejestrowały kamery monitorujące.
Z powodu urazu Aren zmienił taktykę polowania: zamiast ścigać ofiarę, zaczął częściej polować z zasadzki.
Historia tego lamparta ma szczególne znaczenie dla ochrony gatunku. Według szacunków naukowców w Armenii żyje obecnie zaledwie 8–10 takich zwierząt.
Źródło: The New York Times
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