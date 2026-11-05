Leopard, który stracił część łapy, pokonał 322 km przez góry po tym, jak wpadł na minę

Kaukaski lampart o imieniu Aren stracił część przedniej łapy, wpadając na minę pozostałą po wieloletnim konflikcie między Armenią a Azerbejdżanem.

Pomimo ciężkiego zranienia zwierzę przeżyło i nadal poluje.

W 2025 roku lampart pokonał prawie 322 km górzystego terenu na południu Armenii i dotarł do Gruzji. Jego przemieszczanie się zarejestrowały kamery monitorujące.

Z powodu urazu Aren zmienił taktykę polowania: zamiast ścigać ofiarę, zaczął częściej polować z zasadzki.

Historia tego lamparta ma szczególne znaczenie dla ochrony gatunku. Według szacunków naukowców w Armenii żyje obecnie zaledwie 8–10 takich zwierząt.

Źródło: The New York Times

W zoo w Tallinie w wieku 22 lat zmarła amurska lampartica Darla. W zoo poinformowano, że zwierzę, które spędziło tam większość swojego życia, zmarło rano.

W zoo „Gan a-Em” w Hajfie jeden z odwiedzających uszkodził boczną szybę wybiegu, w którym przebywa lampart perski. W związku z tym incydentem personel natychmiast uruchomił procedurę reagowania na ucieczkę niebezpiecznego zwierzęcia.

W zoo „XII Miesięcy” pod Kijowem urodziło się młode lamparta dalekowschodniego o rzadkim czarnym ubarwieniu — melanizmie. Samica o imieniu Hera przyszła na świat już 20 sierpnia 2025 roku, jednak poinformowano o niej dopiero po tym, jak przetrwała najniebezpieczniejsze pierwsze miesiące życia.

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