W młodości Viktor Orbán prawdopodobnie przekazywał służbom specjalnym reżimu komunistycznego informacje o swoich współpracownikach. Oryginały tych raportów, zgodnie z obecnymi przypuszczeniami, mogą być przechowywane w Moskwie.

Informacje na ten temat zawarte są w reportażu węgierskiego dziennikarza Szabolcza Pani.

Szabolcs powołuje się na zeznania byłego premiera Węgier Miklóša Németa, który stał na czele rządu w latach 1988–1990.

W oświadczeniu z dnia 30 marca 2026 roku Németh wspomina spotkanie, które miało miejsce na krótko przed pierwszymi wolnymi wyborami do Zgromadzenia Narodowego w marcu 1990 roku.

Według jego słów ówczesny minister obrony Ferenc Karpati przekazał mu trzy oryginalne, napisane odręcznie i podpisane raporty agentów, które, jak twierdzono, należały do Orbána.

Raporty te zawierały obserwacje Orbána dotyczące jego kolegów ze służby podczas odbywania przez niego służby wojskowej w Zalaegerszeg, w szczególności dotyczące ich zachowania, a także poglądów politycznych, seksualnych i religijnych.

Niemet zaznaczył jednak, że nie miał możliwości zweryfikowania tożsamości autora, a także autentyczności pisma i podpisu, choć wydawało mu się, że je rozpoznał. Dokumenty zwrócił Karpatemu, a kopii nie zachował.

Później dokumenty zaginęły, więc nie wiadomo, gdzie się obecnie znajdują. Rzecznik Orbána, do którego zwrócił się dziennikarz, uznał tę informację za fałszywą.

Miklos Nemeth podzielił się swoją informacją po zmianie władzy na Węgrzech, kiedy stało się to możliwe dzięki zmianie przepisów.

Według Nemeta, który już przeszedł na emeryturę, w ostatnich latach czekał na takie zmiany w ustawodawstwie, które pozwoliłyby na upublicznienie materiałów znajdujących się w jego posiadaniu.

We wrześniu, po uchwaleniu przez rząd Węgier ustawy o rozszerzeniu dostępu do dokumentów państwowych, przekazał te materiały do archiwum.

Źródło: Panyi Szabolcs

Przypomnijmy, że administracja prezydenta USA Donalda Trumpa zaproponowała byłemu premierowi Węgier Viktorowi Orbanowi rozważenie możliwości kandydowania na stanowisko sekretarza generalnego ONZ.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiga skomentował pomysł wystawienia byłego premiera Węgier Viktora Orbána na stanowisko sekretarza generalnego ONZ.

Tymczasem Francja sprzeciwiła się kandydaturze Orbána na stanowisko sekretarza generalnego ONZ.

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