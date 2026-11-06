维克多·奥尔班在年轻时，很可能曾向共产主义政权的特工机构提供关于同事的情报。据现有推测，这些报告的原件可能保存在莫斯科。

匈牙利记者萨博尔奇·帕尼在一篇调查报道中披露了这一情况。

萨博尔奇援引了匈牙利前总理米克洛什·内梅特（1988年至1990年任总理）的证词。

在2026年3月30日的一份声明中，内梅特提到了1990年3月，即首次国民议会自由选举前不久举行的一次会面。

据他所述，时任国防部长费伦茨·卡尔帕蒂向他转交了三份手写并签名的原始情报报告，据称这些报告属于奥尔班。

这些报告记录了奥尔班在扎拉埃格塞格服兵役期间对其战友的观察，特别是关于他们的行为举止，以及政治、性取向和宗教观点。

不过，内梅特指出，尽管他似乎认出了笔迹和签名，但无法核实作者的身份，也无法确认笔迹和签名的真实性。他将文件归还给了卡帕蒂，且未保留副本。

此后，这些文件不翼而飞，目前下落不明。一名记者就此向奥尔班的发言人求证，该发言人称该信息为虚假消息。

米克洛什·内梅特是在匈牙利政权更迭后，随着法律的修订使得披露信息成为可能，才分享了这些信息的。

据已退休的内梅特称，近年来他一直在等待立法方面的变化，以便能够公开他所掌握的材料。

今年9月，在匈牙利政府通过《扩大政府文件获取权法案》后，他将这些材料移交给了档案馆。

来源：帕尼·萨博尔奇

需要指出的是，美国总统唐纳德·特朗普的政府曾提议匈牙利前总理维克托·奥尔班考虑竞选联合国秘书长一职。

乌克兰外交部长安德烈·西比加就提名匈牙利前总理维克托·奥尔班竞选联合国秘书长一事发表了评论。

与此同时，法国对奥尔班竞选联合国秘书长一事表示反对。

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