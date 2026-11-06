Орбана подозревают в сотрудничестве с коммунистическими спецслужбами и написании доносов

Виктор Орбан в молодости, вероятно, передавал спецслужбам коммунистического режима информацию о своих сослуживцах. Оригиналы этих отчетов, по имеющимся предположениям, могут храниться в Москве.

Об этом сообщается в расследовании венгерского журналиста Саболча Пани.

Саболч ссылается на показания бывшего премьер-министра Венгрии Миклоша Немета, возглавлявшего правительство в 1988–1990 годах.

В заявлении, датированном 30 марта 2026 года, Немет упоминает встречу, состоявшуюся незадолго до первых свободных выборов в Национальное собрание в марте 1990 года.

По его словам, тогдашний министр обороны Ференц Карпати передал ему три оригинальных, написанных от руки и подписанных агентурных отчета, которые, как утверждалось, принадлежали Орбану.

Эти отчеты содержали наблюдения Орбана за его сослуживцами во время прохождения им срочной службы в Залаегерсеге, в частности относительно их поведения, а также политических, сексуальных и религиозных взглядов.

Однако Немет отметил, что у него не было возможности проверить личность автора, а также подлинность почерка и подписи, хотя он, как ему казалось, их узнал. Документы он вернул Карпати, а копии не сохранил.

Впоследствии документы исчезли, поэтому где они сейчас — неизвестно. Пресс-секретарь Орбана, к которому обратился журналист, назвал эту информацию фейком.

Миклош Немет поделился своей информацией после смены власти в Венгрии, когда это стало возможным благодаря изменению законодательства.

По словам Немэта, который уже вышел на пенсию, в последние годы он ждал таких изменений в законодательстве, которые позволили бы обнародовать материалы, находящиеся в его распоряжении.

А в сентябре, после принятия правительством Венгрии закона о расширении доступа к государственным документам, он передал эти материалы в архив.

Источник: Panyi Szabolcs

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа предложила бывшему премьер-министру Венгрии Виктору Орбану рассмотреть возможность баллотироваться на пост генерального секретаря ООН.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал идею выдвижения бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на пост генерального секретаря ООН.

Между тем Франция выступила против кандидатуры Орбана на пост генерального секретаря ООН.

Читай нас в