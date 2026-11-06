«Энергоатом» может потерять 1,8 млрд гривен из-за продажи электроэнергии

Председатель парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус заявил о возможных манипуляциях на рынке электроэнергии. По его словам, из-за решения, принятого во время аукциона 27 октября, государственная компания «Энергоатом» могла недополучить около 1,8 млрд гривен. Депутат обратился к премьер-министру Сергею Корецкому с требованием проверить ситуацию и принять меры.

По словам депутата, в конце октября при участии государственных органов и НАЭК «Энергоатом» был принят ряд решений, которые могли повлиять на цены на электроэнергию. Герус обратил внимание на последовательность событий: сначала государственная компания продала большой объем электроэнергии, а вскоре после этого цены на рынке «на сутки вперед» (РДН) резко выросли. «Как и в январе 2026 года, сначала «Энергоатом» продал значительный объем электроэнергии, а сразу после этого произошло резкое повышение цен на рынке «на сутки вперед» (РДН). Последовательность действий и состав участников дают серьезные основания полагать, что это не случайность», — отметил Герус.

Депутат предполагает, что отдельные участники рынка могли заранее знать о решениях, которые должны были повлиять на стоимость электроэнергии, и использовать эту информацию в своих интересах. В частности, он обратил внимание на закрытое совещание, состоявшееся 26 октября — за день до аукциона. В нем принимал участие представитель ООО «Д.ТРЕЙДИНГ», входящего в группу ДТЭК. В ходе встречи обсуждались два решения, каждое из которых, по оценке Геруса, могло привести к росту цен на РДН.

Уже утром 27 октября «Д.ТРЕЙДИНГ» приобрел на аукционе 315 МВт электроэнергии. Для сравнения: в течение предыдущих десяти дней компания купила всего 45 МВт. «Покупатель действовал так, будто знал, что цена вырастет. Государственный продавец действовал так, будто ничего не знал, хотя именно он принял решение, которое привело к ее росту», — заявил Герус.

Как проходил аукцион

Торги длились примерно с 10:04 до 13:02. За это время «Энергоатом» продал 2 000 МВт базовой нагрузки. Общий объем составил 480 тысяч МВт·ч, а средневзвешенная цена — 5 313,78 грн за МВт·ч без НДС. В закупке приняли участие 69 компаний. В тот же день «Энергоатом» изменил подход к продаже электроэнергии на рынке «на сутки вперед». Компания подала все заявки по значительно более высоким ценам, особенно на электроэнергию для ночных часов.

Ситуацию осложнил технический сбой. Из-за него АО «Оператор рынка» продлило прием заявок на РДН на 28 октября до 13:00. Герус также обратил внимание на время обнародования результатов. Аукцион «Энергоатома» на ноябрь завершился примерно в 13:02, тогда как результаты торгов на РДН с новыми, значительно более высокими ценами стали известны рынку лишь около 13:40. «То есть аукцион «Энергоатома» проходил ещё до того, как весь рынок получил новый ценовой ориентир», — пояснил депутат.

Откуда взялась сумма в 1,8 млрд гривен

В энергетическом комитете подсчитали, сколько государственная компания могла недополучить из-за продажи электроэнергии по ценам аукциона. Согласно данным, приведенным в письме Геруса, средняя цена на рынке «на сутки вперед» за период с 1 по 6 ноября составляла 9 098,32 грн за МВт·ч. Это на 3 784,54 грн больше, чем средняя цена, по которой «Энергоатом» продал электроэнергию во время аукциона 27 октября.

Если умножить эту разницу на весь проданный объем — 480 тысяч МВт·ч, — получается около 1,8 млрд гривен. «За весь объем продаж в 480 000 МВт·ч возможная разница составляет около 1,8 млрд грн», — говорится в письме. В то же время эта сумма является расчётом возможных недополученных средств, приведённым в обращении Геруса. Сам факт манипуляций и ответственность конкретных участников рынка ещё предстоит проверить.

Что Герус требует от правительства

В связи с возможными потерями государственной компании председатель энергетического комитета обратился к премьер-министру с несколькими требованиями. В частности, он призвал немедленно уволить руководство ОП «Энергоатом-Трейдинг», которое отвечало за организацию и проведение аукциона 27 октября. Также депутат требует привлечь виновных должностных лиц к ответственности, если нарушения подтвердятся.

Еще одно требование — расторгнуть договоры, заключенные по результатам этого аукциона, и обеспечить возврат государственной компании средств, которые она могла недополучить. Кроме того, Герус просит правительство провести проверку изложенных в письме фактов, не допустить повторения подобной ситуации и сообщить о результатах расследования и принятых мерах.

Как на обвинения ответили в «Д.ТРЕЙДИНГ»

В компании «Д.ТРЕЙДИНГ» отвергли обвинения и назвали их безосновательными. Там подчеркнули, что участвуют в закупках электроэнергии у более чем 60 производителей, а доля «Энергоатома» среди этих закупок с начала года составляла лишь 3%. Также в компании обратили внимание на то, что электроэнергию во время аукциона 27 октября приобрели в общей сложности 69 компаний. Доля «Д.ТРЕЙДИНГ» в общем объеме продаж составила 15,7%.

Отдельно представители компании отметили, что цена, по которой они приобрели электроэнергию, была на 1,7% выше средней цены закупки других участников аукциона. Таким образом, позиции сторон в отношении торгов существенно различаются. Андрей Герус считает, что обстоятельства аукциона могли свидетельствовать об использовании инсайдерской информации и привести к значительным убыткам «Энергоатома». В «Д.ТРЕЙДИНГ» эти обвинения опровергают. О возможных нарушениях говорится в письме Андрея Геруса премьер-министру.

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