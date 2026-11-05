Леопард, лишившийся части лапы, преодолел 322 км через горы после того, как подорвался на мине
Кавказский леопард по имени Арен лишился части передней лапы, подорвавшись на мине, оставшейся после многолетнего конфликта между Арменией и Азербайджаном.
Несмотря на тяжелое ранение, животное выжило и продолжило охотиться.
В 2025 году леопард преодолел почти 322 км по горной местности на юге Армении и добрался до Грузии. Его передвижения зафиксировали камеры наблюдения.
Из-за травмы Арен изменил тактику охоты: вместо преследования добычи он стал чаще охотиться из засады.
История леопарда имеет особое значение для сохранения вида. По оценкам исследователей, в Армении в настоящее время обитает всего 8–10 таких животных.
Источник: The New York Times
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