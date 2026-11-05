Кавказский леопард по имени Арен лишился части передней лапы, подорвавшись на мине, оставшейся после многолетнего конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Несмотря на тяжелое ранение, животное выжило и продолжило охотиться.

В 2025 году леопард преодолел почти 322 км по горной местности на юге Армении и добрался до Грузии. Его передвижения зафиксировали камеры наблюдения.

Из-за травмы Арен изменил тактику охоты: вместо преследования добычи он стал чаще охотиться из засады.

История леопарда имеет особое значение для сохранения вида. По оценкам исследователей, в Армении в настоящее время обитает всего 8–10 таких животных.

Источник: The New York Times

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