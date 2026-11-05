В Белом доме Мелания Трамп передала послание лидерам Украины и России

Первая леди США Мелания Трамп написала письма президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе Кремля Владимиру Путину. Она передала их украинской и российской делегациям во время встречи в Белом доме 5 ноября. Стороны обсуждали гуманитарную операцию во временно оккупированных Олешках в Херсонской области, которой предшествовало локальное прекращение огня.

5 ноября в Белом доме состоялась встреча представителей Украины и России с участием первой леди США Мелании Трамп. В ходе встречи она сообщила, что подготовила отдельные письма для президентов обеих стран — Владимира Зеленского и Владимира Путина. Письма были переданы украинской и российской делегациям. Во время выступления Мелания Трамп упомянула о локальном перемирии в Олешках Херсонской области. По её словам, договоренность стала возможной благодаря сотрудничеству украинского и российского президентов.

«Перемирие в Олешках было бы невозможно без президента Путина и президента Зеленского. Их сотрудничество создает важный прецедент для продвижения мирного процесса во всем регионе», — заявила первая леди США. Она также выразила надежду, что договоренность по Олешкам станет началом более широкого процесса и поможет приблизить прочный мир. Мелания Трамп подчеркнула, что даже небольшие шаги могут привести к значительным изменениям, если стороны будут стремиться продолжать работу.

Кто представлял Украину на встрече

Украинскую делегацию представляли уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец и председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. С российской стороны также присутствовали представители делегации. Встреча состоялась после гуманитарной операции во временно оккупированных Олешках, расположенных на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Перед проведением операции стороны договорились о локальном прекращении огня. Это должно было позволить провести гуманитарные мероприятия в районе города. Именно эту договоренность Мелания Трамп назвала примером сотрудничества, которое, по ее мнению, может способствовать дальнейшему мирному процессу.

Что известно о перемирии в Олешках

Олешки находятся под временной российской оккупацией. Из-за боевых действий и опасности для гражданского населения гуманитарная ситуация в городе остается сложной. Локальное прекращение огня было связано именно с проведением гуманитарной операции. Речь идет не об общем прекращении боевых действий между Украиной и Россией, а об ограниченной договоренности для конкретной территории и определенных мероприятий.

Во время встречи в Белом доме Мелания Трамп подчеркнула важность этого эпизода. В то же время её заявления о возможности дальнейшего мирного процесса являются оценкой первой леди США. Сам факт встречи и передачи писем не означает, что Украина и Россия договорились об общем перемирии или достигли политического соглашения. Встреча 5 ноября стала еще одним контактом представителей Украины и России в гуманитарной сфере. Однако о содержании писем Мелании Трамп Зеленскому и Путину публично не сообщалось. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию встречи, опубликованную на YouTube.

В Белом доме 5 ноября состоялась встреча представителей Украины и РФ, организованная первой леди США Меланией Трамп. Мероприятие прошло после локального прекращения огня и гуманитарной операции во временно оккупированных Олешках Херсонской области.

Ранее сообщалось, что первая леди США Мелания Трамп 5 ноября выступит в Белом доме с речью о прекращении огня во временно оккупированных Олешках в Херсонской области. В рамках своей дипломатической инициативы она также соберет представителей России и Украины.

Мелания Трамп заявила о перемирии и заговорила о возможном визите в Украину.

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