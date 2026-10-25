Меланія Трамп заявила про перемир’я та заговорила про можливий візит до України

Перша леді США Меланія Трамп не виключила, що може особисто приїхати до України. На запитання журналістів про можливу поїздку вона відповіла коротко: «Побачимо». Водночас Дональд Трамп припустив, що його дружина може долучитися до переговорів щодо припинення вогню між Україною та Росією.

Меланія та Дональд Трамп поспілкувалися з журналістами в Палм-Біч у суботу, 24 жовтня, після того, як проголосували достроково на проміжних виборах у США. Під час розмови першу леді запитали, чи планує вона відвідати Україну особисто. Меланія Трамп не стала підтверджувати поїздку, але й не відкинула такої можливості. «Побачимо», — сказала вона. Дональд Трамп також прокоментував можливий візит дружини. «Це може статися», — зазначив президент США.

Меланія Трамп розповіла про свою роль у перемир’ї

Під час спілкування з журналістами перша леді США також уперше публічно розповіла про свою участь у досягненні домовленості про перемир’я. За її словами, вона виступила посередницею між Росією та Україною в питанні, що стосується міста Олешки, де, як стверджується, склалася критична ситуація з продовольством.

Меланія Трамп заявила, що в межах цієї роботи спілкувалася як із російським правителем Володимиром Путіним, так і з Президентом України Володимиром Зеленським. «Ми поговорили. Ми підписали угоду», — сказала перша леді США.

Вона також висловила сподівання, що домовленість запрацює за планом. За її словами, перемир’я має розпочатися 27 жовтня. «Чудово, що ми маємо підтримку Папи, і 27 жовтня починається перемир’я, тож я сподіваюся, що все піде за планом», — заявила Меланія Трамп. Водночас у наведених повідомленнях не уточнюється, які саме зобов’язання передбачає ця домовленість, хто її підписав і як контролюватимуть дотримання перемир’я.

Дональд Трамп похвалив дружину за переговори

Президент США заявив, що його дружина, на його думку, досягла більшого, ніж деякі представники його команди, які займаються міжнародними переговорами. Зокрема, він порівняв її роботу зі зусиллями спеціального посланця Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

«Я думаю, що вона справляється краще, ніж професіонали зараз. Вона досягла перемир’я. Це стосується дітей, людей, літніх людей», — сказав Дональд Трамп. Він також не виключив, що Меланія може долучитися до переговорного процесу. Однак конкретного рішення про її участь у майбутніх зустрічах президент не оголосив.

До перемир’я закликав і Папа Римський

У матеріалі New York Post також згадується роль Папи Римського Лева XIV. За даними видання, понтифік спілкувався з Володимиром Путіним 16 жовтня, а через три дні — з Володимиром Зеленським. Він закликав сторони до припинення вогню. Ці контакти відбулися за кілька днів до того, як Меланія Трамп заявила про досягнення домовленості. Через це виникли запитання щодо того, яку роль у її підготовці відіграв кожен із учасників.

Як пише видання, представники Демократичної партії США звинуватили першу леді в тому, що вона приписала собі заслуги Папи Римського. Водночас у матеріалі зазначається, що і Росія, і Україна підтвердили роль Меланії Трамп у досягненні домовленості. Наразі головне питання — чи почне перемир’я діяти 27 жовтня та яких саме домовленостей вдалося досягти. Можливий візит Меланії Трамп до України залишається лише припущенням: конкретних дат або підтвердженого плану поїздки перша леді не назвала. Про це повідомляє американське видання New York Post.

Європейські лідери розглядають п’ятьох політиків, які потенційно могли б представляти Європу на переговорах із Володимиром Путіним. Про це 23 жовтня повідомляє The Telegraph із посиланням на дипломатичні джерела.

Раніше Венс заявив, що Україна та Росія погодилися на переговори, але до миру ще далеко.

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