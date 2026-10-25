Мелания Трамп объявила о перемирии и заговорила о возможном визите в Украину

Первая леди США Мелания Трамп не исключила, что может лично приехать в Украину. На вопрос журналистов о возможной поездке она ответила кратко: «Посмотрим». В то же время Дональд Трамп предположил, что его супруга может присоединиться к переговорам о прекращении огня между Украиной и Россией.

Мелания и Дональд Трамп пообщались с журналистами в Палм-Бич в субботу, 24 октября, после того как проголосовали досрочно на промежуточных выборах в США. Во время беседы первую леди спросили, планирует ли она лично посетить Украину. Мелания Трамп не стала подтверждать поездку, но и не исключила такой возможности. «Посмотрим», — сказала она. Дональд Трамп также прокомментировал возможный визит супруги. «Это может произойти», — отметил президент США.

Мелания Трамп рассказала о своей роли в достижении перемирия

Во время общения с журналистами первая леди США также впервые публично рассказала о своем участии в достижении договоренности о перемирии. По её словам, она выступила посредницей между Россией и Украиной в вопросе, касающемся города Олешки, где, как утверждается, сложилась критическая ситуация с продовольствием.

Мелания Трамп заявила, что в рамках этой работы общалась как с российским лидером Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Мы поговорили. Мы подписали соглашение», — сказала первая леди США.

Она также выразила надежду, что договоренность начнет действовать по плану. По её словам, перемирие должно начаться 27 октября. «Замечательно, что у нас есть поддержка Папы, и 27 октября начинается перемирие, поэтому я надеюсь, что всё пойдёт по плану», — заявила Мелания Трамп. В то же время в приведенных сообщениях не уточняется, какие именно обязательства предусматривает эта договоренность, кто ее подписал и как будет контролироваться соблюдение перемирия.

Дональд Трамп похвалил супругу за переговоры

Президент США заявил, что его жена, по его мнению, добилась большего, чем некоторые представители его команды, занимающиеся международными переговорами. В частности, он сравнил ее работу с усилиями специального посланника Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.

«Я думаю, что она справляется лучше, чем профессионалы сейчас. Она добилась перемирия. Это касается детей, людей, пожилых людей», — сказал Дональд Трамп. Он также не исключил, что Мелания может присоединиться к переговорному процессу. Однако конкретного решения о её участии в предстоящих встречах президент не объявил.

К перемирию призвал и Папа Римский

В материале New York Post также упоминается роль Папы Римского Льва XIV. По данным издания, понтифик общался с Владимиром Путиным 16 октября, а через три дня — с Владимиром Зеленским. Он призвал стороны к прекращению огня. Эти контакты состоялись за несколько дней до того, как Мелания Трамп заявила о достижении договоренности. В связи с этим возникли вопросы о том, какую роль в ее подготовке сыграл каждый из участников.

Как пишет издание, представители Демократической партии США обвинили первую леди в том, что она присвоила себе заслуги Папы Римского. В то же время в материале отмечается, что и Россия, и Украина подтвердили роль Мелании Трамп в достижении соглашения. Сейчас главный вопрос — начнет ли перемирие действовать 27 октября и каких именно договоренностей удалось достичь. Возможный визит Мелании Трамп в Украину остается лишь предположением: конкретных дат или подтвержденного плана поездки первая леди не назвала. Об этом сообщает американское издание New York Post.

Европейские лидеры рассматривают пятерых политиков, которые потенциально могли бы представлять Европу на переговорах с Владимиром Путиным. Об этом 23 октября сообщает The Telegraph со ссылкой на дипломатические источники.

Ранее Венс заявил, что Украина и Россия согласились на переговоры, но до мира ещё далеко.

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