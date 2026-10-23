The Telegraph спрогнозував, хто може представляти ЄС на переговорах із Путіним

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Європейські лідери розглядають п’ятьох політиків, які потенційно могли б представляти Європу на переговорах із Володимиром Путіним. Про це 23 жовтня повідомляє The Telegraph із посиланням на дипломатичні джерела.

До списку кандидатів увійшли:

прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні;

президент Фінляндії Александр Стубб;

президент Чехії Петр Павел;

прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен;

прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

За даними видання, з потенційними кандидатами вже контактували щодо можливої участі в переговорах.

Співрозмовник The Telegraph, знайомий із перебігом обговорень, зазначив, що Європейський Союз може направити до Путіна не одного представника, а цілу групу лідерів. Такий підхід допоміг би уникнути конкуренції між країнами та ризику блокування окремих кандидатур. Попередні спроби домовитися про єдиного представника Європи не дали результату.

22 жовтня Politico також повідомило, що в Європі обговорюють можливих учасників переговорів із Кремлем. Серед імовірних кандидатів видання назвало Александра Стубба, який має добрі відносини з президентом США Дональдом Трампом.

Петр Павел також розглядається як потенційний представник завдяки військовому досвіду. У минулому він очолював Військовий комітет НАТО та брав участь у переговорах із російськими військовими.

Водночас голова Європейської ради Антоніу Кошта, якого, за інформацією Politico, європейські лідери закликали налагодити контакти з Кремлем, відмовився брати на себе роль переговорника.

Джерело: The Telegraph

Раніше Венс заявив, що Україна та Росія погодилися на переговори, але до миру ще далеко.

Тим часом у Кремлі назвали Абу-Дабі ймовірним майданчиком для тристоронніх переговорів.

Президент Литви Гітанас Науседа розкритикував ідею Кремля провести тристоронні переговори Росії, Китаю та США щодо завершення російсько-української війни без участі України. На його думку, такий формат нагадуватиме розподіл сфер впливу між великими державами.

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