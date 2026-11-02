У США середня ціна чашки кави сягнула 9,33 долара — ABC News Australia

У США середня ціна чашки кави становить 9,33 долара. Жителі Лансинга, штат Мічиган, розповіли про зростання витрат на каву, пальне, оренду та комунальні послуги, повідомляє ABC News.

Кур'єр Ніколас Колач, який заробляє 17,50 долара за годину, тепер купує каву поза домом лише раз на тиждень. За його словами, напій у місцевому кафе Hob Nob обійшовся йому у 10 доларів разом із чайовими. Раніше він заходив туди три-чотири рази на тиждень, але після сплати оренди та рахунків, каже Колач, не має на це коштів.

Витрати кав'ярні

Власниця Hob Nob Тріша Кослоскі заявила, що її витрати на доставку зросли приблизно на 50%, оскільки перевізники перекладають на клієнтів вищі витрати на пальне. За її словами, після першого раунду загальних тарифів, оголошених президентом США Дональдом Трампом, ціни на всю каву для її закладу зросли щонайменше на 30%.

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Кослоскі також пов'язує подорожчання кавових зерен із тарифами щодо країн-виробників кави. Вона додала, що оголошені в липні 50-відсоткові тарифи на товари з Канади вплинули на галузь, оскільки значну частину зерен для американського ринку обсмажують у Канаді. Через зростання витрат, за її словами, вона та більшість працівників кав'ярні мають другу роботу.

Пальне та витрати бізнесу

Ціна бензину в США тримається поблизу 4,30 долара за галон, тобто за 3,8 літра. Це приблизно на долар більше за середній показник 2025 року. Студенти Мічиганського державного університету та місцеві підприємці розповіли ABC News, що через це їм складніше заправляти автомобілі та утримувати службовий транспорт.

Власник підприємства з виробництва легальної продукції з канабісу Джош Мейо повідомив, що ціна банок для його товарів зросла з 16–20 до 35–45 центів, а пакувальних туб — із 35 до 55–65 центів. Він також поскаржився на невизначеність для бізнесу через тарифні рішення. У сьомому виборчому окрузі Мічигану, який має республіканського чинного представника, занепокоєння вартістю життя може вплинути на голосування на проміжних виборах.

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