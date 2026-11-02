在美国，一杯咖啡的平均价格为9.33美元。密歇根州兰辛市居民谈到了咖啡、燃油、房租和公用事业费用的上涨，ABC News报道。

快递员尼古拉斯·科拉奇时薪为17.50美元，现在每周只在外面买一次咖啡。他说，在当地Hob Nob咖啡馆，一杯饮料加上小费花了他10美元。他以前每周去那里三到四次，但科拉奇表示，支付房租和账单后，他已经没有钱这样做了。

咖啡馆成本

Hob Nob的老板特里莎·科斯洛斯基表示，她的配送成本上涨了约50%，因为承运商将更高的燃油成本转嫁给客户。她说，在美国总统唐纳德·特朗普宣布首轮全面关税后，她店内所有咖啡的价格至少上涨了30%。

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科斯洛斯基还将咖啡豆价格上涨与针对咖啡生产国的关税联系起来。她补充说，7月宣布的对加拿大商品征收50%关税影响了该行业，因为供应美国市场的很大一部分咖啡豆在加拿大烘焙。她表示，由于成本上升，她和大多数咖啡馆员工都有第二份工作。

燃油和商业成本

美国汽油价格维持在每加仑约4.30美元，即每3.8升4.30美元。这比2025年的平均水平高出约1美元。密歇根州立大学的学生和当地企业家告诉ABC News，这使他们更难为汽车加油和维护公务车辆。

生产合法大麻产品企业的老板乔什·梅奥表示，其商品所用罐子的价格从16至20美分上涨到35至45美分，包装管的价格则从35美分涨至55至65美分。他还抱怨关税决定给企业带来的不确定性。在密歇根州第七国会选区，现任代表为共和党人，对生活成本的担忧可能影响中期选举中的投票。

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