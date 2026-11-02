В США средняя цена чашки кофе составляет 9,33 доллара. Жители Лансинга, штат Мичиган, рассказали о росте расходов на кофе, топливо, аренду и коммунальные услуги, сообщает ABC News.

Курьер Николас Колач, который зарабатывает 17,50 доллара в час, теперь покупает кофе вне дома только раз в неделю. По его словам, напиток в местной кофейне Hob Nob обошелся ему в 10 долларов вместе с чаевыми. Раньше он заходил туда три-четыре раза в неделю, но после оплаты аренды и счетов, говорит Колач, у него на это нет денег.

Расходы кофейни

Владелица Hob Nob Триша Кослоски заявила, что ее расходы на доставку выросли примерно на 50%, поскольку перевозчики перекладывают на клиентов более высокие расходы на топливо. По ее словам, после первого раунда общих тарифов, объявленных президентом США Дональдом Трампом, цены на весь кофе для ее заведения выросли как минимум на 30%.

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Кослоски также связывает подорожание кофейных зерен с тарифами в отношении стран-производителей кофе. Она добавила, что объявленные в июле 50-процентные тарифы на товары из Канады повлияли на отрасль, поскольку значительная часть зерен для американского рынка обжаривается в Канаде. Из-за роста расходов, по ее словам, она и большинство сотрудников кофейни имеют вторую работу.

Топливо и расходы бизнеса

Цена бензина в США держится около 4,30 доллара за галлон, то есть за 3,8 литра. Это примерно на доллар больше среднего показателя 2025 года. Студенты Университета штата Мичиган и местные предприниматели рассказали ABC News, что из-за этого им сложнее заправлять автомобили и содержать служебный транспорт.

Владелец предприятия по производству легальной продукции из каннабиса Джош Мейо сообщил, что цена банок для его товаров выросла с 16–20 до 35–45 центов, а упаковочных туб — с 35 до 55–65 центов. Он также пожаловался на неопределенность для бизнеса из-за тарифных решений. В 7-м избирательном округе Мичигана, который имеет действующего представителя-республиканца, обеспокоенность стоимостью жизни может повлиять на голосование на промежуточных выборах.

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